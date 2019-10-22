Artvin’in Karagölleri ziyaretçi akınına uğruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Artvin’in Karagölleri ziyaretçi akınına uğruyor

İHA

Artvin'in Borçka ve Şavşat ilçelerinde bulunan Karagöl tabiat parkları Ekim ayı itibariyle 167 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Artvin’in Karagölleri ziyaretçi akınına uğruyor

Artvin’in Borçka ve Şavşat ilçelerinde bulunan Karagöl tabiat parkları Ekim ayı itibariyle 167 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Artvin’de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ve Şavşat ilçesinde bulunan Karagöller, yaz kış aylarının yanı sıra tatil günlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.
Borçka Belediyesi tarafından işletilen Borçka Karagöl Tabiat Parkı ekim ayı itibariyle 102 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, Şavşat Karagöl Tabiat Parkı ise işletme sahibinden alınan bilgiye göre 65 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Her mevsim ayrı güzel
Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl'de çadır kurup kamp yapıyor. Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor.

Saklı Cennet: Şavşat Karagöl
Artvin’in "Sakin Şehir" ünvanlı ‘Şavşat ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri adeta büyüleyen Karagöl, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.
İtalya’nın Milano kentinde 2123 Haziran 2015’te gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu’nda "Sakin Şehir" unvanı almasının ardından ilginin arttığı Karagöl, her mevsim ayrı güzelliğiyle görenleri büyülüyor.
Artvin Şavşat’a 25 kilometre uzaklıkta ve İlkbahar Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan Karagöl, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.
Ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla ilgi çeken Karagöl, çevresindeki ladin ve çam ağaçları hafta sonunu doğayla baş başa geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor. Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da sunan Karagöl’de, kayık ile gezinti yaparak doyumsuz manzaranın tadını çıkarmak da mümkün.

ARTVİN

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:59
  • GÜNEŞ 06:24
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam, Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçip, ev ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam, Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçip, ...
Şavşat'ta öğrencilerden Mehmetçiğe selam
YEREL HABERLER Şavşat'ta öğrencilerden Mehmetçiğe selam
Artvin'de yaylaya bırakılan sokak köpekleri hayvan severler ile belediyeler arasında krize neden oldu
YEREL HABERLER Artvin'de yaylaya bırakılan sokak köpekleri hayvan ...
Balık tutarken Çoruh Nehrine düşen adam kurtarıldı
YEREL HABERLER Balık tutarken Çoruh Nehrine düşen adam kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X