Hopa'da 'Çiçek Abbas' filminin unutulmaz minibüsünü canlandıracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hopa'da 'Çiçek Abbas' filminin unutulmaz minibüsünü canlandıracak

İHA

Yeşilçam'ın klasikleri arasında yerini alan 'Çiçek Abbas' filmiyle bilinen kırmızı minibüsün aynı modeli Artvin'in Hopa ilçesinde bir antikacı tarafından yeniden yaşatılacak. 22 yıldır hiç çalıştırılmayan 1979 model minibüs, 14 bin kilometrede bütün parçalarının tamamı orijinal.

Hopa'da 'Çiçek Abbas' filminin unutulmaz minibüsünü canlandıracak

Yeşilçam’ın klasikleri arasında yerini alan ‘Çiçek Abbas’ filmiyle bilinen kırmızı minibüsün aynı modeli Artvin’in Hopa ilçesinde bir antikacı tarafından yeniden yaşatılacak. 22 yıldır hiç çalıştırılmayan 1979 model minibüs, 14 bin kilometrede bütün parçalarının tamamı orijinal.
Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki antikacı Ulvi Sinan Dişli, Yeşilçam’ın klasikleri arasında yerini alan Şener Şen ve İlyas Salman’ın baş rollerini paylaştığı, ‘Çiçek Abbas’ filminde kullanılan minibüsün aynı modelinin satın alarak dizideki efsane sahneleri canlandırmayı planlıyor.

22 yıldır hiç çalıştırılmamış
5 bin parça antika koleksiyonu ile Hopa’da müze açan Dişli, koleksiyonuna 1979 model kırmızı bir minibüsü de ekledi. 14 bin kilometrede bütün parçaları orijinal olan minibüs, 40 yaşında olup 22 senedir hiç çalıştırılmamış. Antikacı Sinan Dişli, Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşayan Osman Durmuş isimli Almanya'da çalışan bir gurbetçiden satın aldığı minibüsün orjinalini bozmadan çalışır hale getirip, “Çiçek Abbas” karakterini yaşatmayı planlıyor.

Aracın bütün parçalarının orjinal olması ilgimi çekti
Antikacı Sinan Dişli, müzeyi ziyaret eden Osman Durmuş isimli bir vatandaşın kendisinde 1979 model bir arabası olduğunu ve uzun yıllardır Almanya’da çalıştığından arabasının bütün orijinal haliyle kaldığını ifade etmesi ardından aracı satın aldığını söyledi.
Araç sadece 14 bin kilometrede olduğunu ifade eden Dişli, “Aracın orjinal hali çok ilgimi çekti. Ben de hiç kimseye ne devlete ne belediyeye ne kaymakamlığa haber vermeden kendi imkanlarımla satın aldım. Bunu önce çalışır bir hale getirip nostalji bir düğün arabası yapmak istiyorum. Yeşilçam’ın klasiklerinden Çiçek Abbas tarzında. Buda tahminen birkaç ay içinde tamamlanır” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:02
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’in Karagölleri ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Artvin’in Karagölleri ziyaretçi akınına uğruyor
Kaymakam, Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçip, ev ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam, Çoruh Nehri'nden ilkel teleferikle geçip, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X