Alzheimer hastası yaşlı kadın, 3 gündür kayıp

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ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 3 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Suna Pala (85), için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Zeytincik köyünde oturan Suna Pala, geçen salı günü eve dönmeyince, ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alzheimer hastası Suna Pala için köyde arama çalışması başlattı. Ekipler, iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarından netice alınamadı. Kayıp yaşlı kadının, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



ARTVİN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

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