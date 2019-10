Şavşatlı arıcılardan Mehmetçiğe 'ballı' destek

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki Kafkas Arı Yetiştiricileri ve Bal Üreticileri Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere, 1,5 ton bal gönderdi.

TSK tarafından gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek vermek isteyen Şavşatlı Kafkas Arı Yetiştiricileri ve Bal Üreticileri Derneği üyeleri, ilçeye bağlı Yavuzköy Köyü´nde bir araya geldi. Etkinliğe, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eşi Meral Doruk, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Teğmen Mustafa Eroğlu, İlçe Emniyet Amiri Salim Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Etemşah Coşkun, İYİ Parti İlçe Başkanı Taner Kara, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, Şavşat Kafkas Arı yetiştiricileri ve bal üreticileri derneği başkanı Temel Şimşek, arı ve bal üreticileri ile vatandaşlar katıldı. Dernek üyeleri aralarında topladığı yaklaşık 1,5 ton balı, dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekâtı'na katılan askerlere gönderilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim etti.

'KOMŞUMUZDA YANGIN VAR'

Vali Yılmaz Doruk, Artvin halkının duyarlılığına dikkat çekerek, anlamlı etkinlik için de memnuniyetini dile getirdi. Vali Doruk, "Artvin halkı bu duyarlılığı her zaman yapıyor. Vatanına milletine ve değerlerine bağlılığı ile öne çıkan Artvin halkımızın bu durum ile askerine, devletine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha göstermiş olması memnuniyet vericidir. Bizim milletimiz, devletimiz hiçbir zaman dünyadaki haksızlıklar karşısında susmamış, her zaman en önde yer almıştır. Yanı başımızdaki yangını görmezden gelemeyerek bir kenara çekilmiş, kaygısız bir şekilde durmamız bizden beklenemezdi. Komşumuzda bir yangın var. Diğer ülkeler gibi petrol kuyularının peşinde koşan bir ülke değil orada ezilen insanların yarasına çare olmak üzere koşuyoruz" dedi.

Kafkas Arı Yetiştiriciler ve Bal Üreticiler Derneği Başkanı Temel Şimşek, her zaman kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını belirterek, harekâttaki görevli askerlere dua ettikleri söyledi.

MİNİK RABİA´DAN DA BAL DESTEĞİ

Şavşat´da yapılan etkinliğe arıcılıkla uğraşan babasıyla birlikte Ardahan'dan katılan ortaokul öğrencisi Rabia Bilgin´in (11) duyarlılığı, Vali Yılmaz Doruk ve diğer katılımcıların dikkatini çekti. Küçük kız, beraberinde getirdiği balı ilgililere teslim ederek Mehmetçiğe moral etkinliğine destek oldu. Askerleri çok sevdiğini söyleyen Rabia Bilgin, "Şavşat'ta bu tür bir etkinlik yapıldığını duydum. Ben de asker ağabeylerimize bal göndermek istedim. Onun için buraya geldim. Askerlerimizi çok seviyorum. Onlar bizim için mücadele ediyor. Onlara bu balın yanında yüreğimi ve asker selamımı gönderiyorum" diye konuştu.



ARTVİN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:22

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.