Şavşatlı arıcılardan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe ballı destek

Artvinli arıcılar Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek vermek için bal gönderdi.

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Yavuzköy köyünde bir araya gelen üreticiler kendi aralarında ve vatandaşlardan Mehmetçiğe göndermek için toplamış oldukları balları İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına teslim etti. Anlamlı etkinliğe Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve eşi Meral Doruk, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, Şavşat Kafkas Arı Yetiştiricileri ve Bal Üreticileri Derneği Başkanı Temel Şimşek, arı ve bal üreticileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Doruk, “Artvin’in milli meselelere gösterdiği hassasiyet takdire şayandır. Vatanına, milletine ve milli değerlerine bağlılığı ile öne çıkan Artvinli hemşehrilerimizin yapmış olduğu bu anlamlı etkinlik için teşekkür ediyorum” dedi.



Minik Rabia’nın duyarlılığı

Etkinliği Ardahan'dan duyarak Şavşat ilçesine gelen 23 Şubat Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Rabia Bilgin’in duyarlılığı Vali Yılmaz Doruk ve bütün katılımcıların dikkatini çekti. Babası arıcılık yapan Rabia Bilgin, Şavşat’ta yapılan bu etkinliği duyduktan sonra babasına, “Bende Şavşat’a gitmek istiyorum. Askerimize bal götüreceğim" diyerek Şavşat ilçesine getirmiş olduğu balı ilgililere teslim etti. Rabia Bilgin’in bu duyarlılığını gören Vali Yılmaz Doruk ve eşi Meral Doruk, minik Rabia’yı etkinlik süresince yanlarından ayırmadı.

Minik Rabia ile yakından ilgilenen Vali Doruk, “Bu minik kızımız adına yakışır bir şekilde duyarlılık göstermiştir. Bu kızımızı yetiştiren anne babasını ve öğretmenlerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Minik Rabia ise "Bu tür bir etkinlik yapıldığını duydum. Bende Asker ağabeylerimize bal göndermek istedim. Onun için buraya geldim. Askerlerimizi çok seviyorum. Onlar bizim için mücadele ediyor. Onlara bu balın yanında yüreğimi ve asker selamımı gönderiyorum” diyerek asker selamı verdi.

Arılı kovanlardaki bal sağımını yaparak bal süzme makinesi ile balları süzen Vali Doruk ve beraberindekiler bu balların tamamını ve diğer toplanan balları Mehmetçiğe gönderilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etti.

ARTVİN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

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