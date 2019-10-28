Esnaf tezgahını bu kez belediye binası önünde açtı Artvin’de pazar yeri krizi devam ediyor

Artvin’de pazar yeri krizi devam ediyor, esnaf tezgahını bu kez belediye binası önünde açtı.

Artvin’de 15 yıldır kullanılan pazar yeri İl Özel İdaresinin farklı projede kullanılacağı gerekçesiyle pazarcıların tezgah açmalarına izin verilmedi. Önceki dönem belediye başkanı tarafından yapılan pazar yerinde tezgah açmak istemeyen esnaflar belediye binası önünde tezgahlarını açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Demirhan Elçin, “Eski pazar yerinde, tezgah açılmasına izin verilmedi. Önceki dönem belediye başkanın yaptığı pazar yerine pazarcı esnaflarının büyük bir çoğunluğu gitmek istemedi. Artvin’in coğrafi konumu gereği böyle bir alan hemen bulmamız mümkün değil. Pazar kurulmayan tek il olarak anılmak istemiyoruz. Biz de çareyi pazar yerinin, belediye binası önünde bulunan alanda açılmasıyla çözdük. Bu geçici bir çözüm ilerleyen günlerde daha kalıcı bir yer bulacağız" dedi.

ARTVİN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:22

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.