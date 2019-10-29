Cumhuriyet bayramı Artvin’de coşkuyla kutlandı

Artvin’de Cumhuriyet’in 96’inci kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Vali Yılmaz Doruk’uın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Milli İrade Meydanı’ndaki etkinliklerle devam etti.

Tören başlangıcında Vali Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Yılmaz Doruk, “96 yıl önce asil milletimizin kahramanlığı ve fedakârlığı ile kazandığımız İstiklal Harbi bu zaferlerden birisidir. Bugün bin bir emekle kurduğumuz Cumhuriyetin 96. Kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın yeni bir heyecanla teyididir. Bizleri esarete mahkûm etmek isteyen yedi düvele karşı sapasağlam ayakta olduğumuzu haykırışımızın adıdır Cumhuriyet.Türkiye Cumhuriyeti 96 yıldır yaşattığımız ve inşallah uzun asırlar boyunca yaşatacağımız son devletimizdir. Kadim gaza anlayışımız ve sarsılmaz irademiz bin yıldır bu topraklarda hüküm sürmemizin temelini oluşturmaktadır.Bu anlayış ve irade milletimizin özünde hala mevcuttur. Kahraman Mehmetçiğimizin Barış Pınarı Harekâtındaki başarısı da bunun en güzel ispatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyet Bayramımızın 96. yılını kutluyorum.Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan kılarak bizlere böylesine güzel bir ülke armağan eden tüm aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” diye konuştu.

Kutlamalarda Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ile farklı kategorilerde düzenlenen etkinliklerde ödül kazanan öğrencilere hediye takdimi ile devam eden kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.

Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen törene Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ARTVİN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:21

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.