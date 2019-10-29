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Artvin Motosiklet Kulübü üyeleri Ata’nın huzurunda

İHA

Artvin Motosiklet Kulüpleri üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret ettiler.

Artvin Motosiklet Kulübü üyeleri Ata’nın huzurunda

Artvin Motosiklet Kulüpleri üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret ettiler.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. Yılı dönümü münasebetiyle, Artvin Motosiklet Kulübü üyeleri Artvin’de bulunan Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret etti. Yaklaşık 50 motorcu ziyaret öncesi Motosikletlerine Türk bayrağı asarak şehri caddelerini tur attı.
Daha sonra Atatepe’ye giden motorcular burada bulunan Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini önünde fotoğraf çekendi. Artvin Motosiklet Kulüp Başkanı Erhan Gazihan burada yaptığı açıklamada,” Ulu önder Atatürk’ün 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan etmesinin 96. Yıl dönünü kutlamak üzere Artvin motosiklet kulübü olarak üyelerimizle birlikte il genelinde motosiklet korteji etkinliğimiz gerçekleştirdik. Akabinde de Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeline çıkarak saygı duruşunda bulunmaya geldik” dedi.
Motosiklet tutkunları Atatürk heykeli önünde fotoğraf çekinmesinin ardından program son buldu

ARTVİN

29 Ekim 2019 Salı

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