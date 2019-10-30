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Otobüs yangınlarına "Otobüslerdeki televizyon ve prizler sebep oluyor" iddiası Artvin'in Hopa ...

İHA

Artvin’in Hopa ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen yolcu otobüsü yangının ardından açıklama yapan Artvin Otobüsçüler Derneği Başkanı İrfan Topaloğlu, otobüs yangınlarının önüne geçmek ve yolcuların can güvenliği için otobüslerde televizyon ve prizlerin yasaklanmasını istedi.
Artvin’in Hopa ilçesinde bu sabah saat 05.00 sıralarında F.K. yönetimindeki 34 BK 4981 plakalı otobüs, Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde yolcu indirmek için durdu. Bu esnada muavin B.Y. arabadan bir koku geldiğini fark etti ve araç hızla yanmaya başladı. Muavinin dikkati sayesinde araçta bulunan şoförler F.K. ve Ş.A. ile 3 yolcu hızla otobüsten indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Otobüsçüler Derneği Başkanı İrfan Topaloğlu “Bu sabah saat beş gibi Kayseri istikametinden Artvin’e gelen arabamız Hopa otogarında yolcu indirdikten sonra istirahat ve bakım için park alanına gitmek üzereyken üniversite civarında arabada gelişen sistemden dolayı olacak kendi kendine yanmaya başladı. Personelin itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından yangın söndürüldü. Araçta kimse olmadığından bir yaralı ve can kaybı yoktur Allaha şükürler olsun. Fakat maddi hasar gerçekleşmiştir” dedi.

"Otobüs değil beş yıldızlı restoran"
Bu yangınların Türkiye genelinde ilk olmadığını vurgulayan Topaloğlu "Daha önceleri de 81 ilde meydana gelen olaylardan biri. Eskiden beri bu Türkiye’deki bütün otobüslerde iki akü bulunmaktadır. Önceleri otobüslerde ne televizyon, ne priz vardı, ne de kahve makinesi. Bütün arabalarda yine iki akü var ama 50’ye yakın televizyon, her koltukta prizlerimiz mevcut. Yetmedi bir de kahve makinesi var. Araba oldu beş yıldızlı restoran. Buna mevcut sitem dayanmamaktadır” ifadelerini kullandı.

"Benim evimde bile bu kadar priz yok"
"Biz otobüslerden televizyonların ve prizlerin can güvenliği için yasaklanmasını istiyoruz" diyen Başkan Topaloğlu, “Üretici firmalar bunlara önlem alması bekliyoruz. Benim ev 200 metrekare. Orada bile bu kadar çok priz yok” açıklamasında bulundu.
Yangını gören ve cep telefonuyla görüntüleyen Metin Durmuş ise "Gece evde uyuyordum, seslere uyandım, balkona çıktım bir anda otobüsten dumanlar yükseldi. İtfaiyeye haber verdik, geldiler. İlk kez böyle bir şey gördüm oldukça korkutucuydu” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:08
  • GÜNEŞ 06:34
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:40
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