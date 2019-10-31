Artvin’de kansere set çek turnuvasında Özge Kanbay afişiyle maça çıktılar

Artvin Sağlık İl Müdürlüğü 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı olması sebebiyle kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak ve halkı bilinçlendirmek için çağımızın vebası olan meme kanseri için 'Kansere Set çek, Pembe File Voleybol Turnuvası' düzenledi. Turnuvaya ve kampanyaya destek vermek isteyen birçok STK ve kurum katıldı.

Turnuvaya Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğine ne ait takım sahaya, çok genç yaşta kansere yenik düşerek hayata veda eden futbol hakemi Özge Kanbay afişiyle çıktı. Rakip takım oyuncuları da bu anlamlı etkinliğe destek vererek afiş önünde birlikte fotoğraf çektirildi.

Konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Artvin Şubesi Başkanı Faruk Yazgül ”Artvin İl Sağlık Müdürlüğü’nün başlattığı ve farkındalık amacıyla gerçekleştirdiği Voleybol Turnuvasına katılarak destek verdik. 131 Ekim tarihleri arası Meme Kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle Manisa’da çok genç yaşta bu yıl 25 Şubat 2019 tarihinde 22 yaşında vefat eden hakem arkadaşımız Özge Kanbay’ın afişiyle maça çıktık. Rakibimiz İl Özel İdaresi takımı da bize destek verdi. Burada bizim amacımız hem İl Sağlık Müdürlüğümüze bu anlamlı etkinlik için destek vermek, hem de Özge Kanbay arkadaşımızı bu vesileyle rahmetle anmak. Bizler, sporla birlikte diğer sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yer almayı kendisine görev bilen kuruluşlarız. Kanser gerçeği maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maddi manevi bir çok sıkıntıya neden olmaktadır. Farkındalık ayında eğer bir katkımız olursa biz bundan büyük mutluluk duyacağız” dedi.

ARTVİN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

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