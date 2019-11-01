Yusufeli Barajında 14 aylık çalışma rekoru getirdi Dev baraj inşaatı rekor seviyeye ulaştı

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük gövdeli barajı olacak olan Yusufeli Barajının gövde beton çalışması yüzde 50 seviyeye ulaştı. 14 aylık çalışma sonucunda yüzde 50 seviyeye ulaşınca kategorisinde rekoru da beraberinde getirmiş oldu.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden 275 metre yüksekliğinde ki Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi gövde beton yüksekliği yüzde 50 seviyeye ulaştı. Yusufeli Barajı'nda 14 ay önce başlatılan gövde beton döküm inşaatı devam ediyor. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek barajı olacak.



Gövde betonu 14 ay içinde yüzde 50 seviyeye ulaşınca bu kategoride rekora imza atıldı

275 metre gövde yüksekliği bulunan dev projenin 14 önce başlatılan gövde beton çalışması yarılandı. Bu zaman diliminde gerçekleştirilen çalışma kategorisinde rekor seviyeye ulaşmış oldu.

16 Ekim itibarıyla baraj için dökülen gövde beton miktarı 1.840.000 metreküp seviyesine ulaştı. Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek

ARTVİN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:10

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