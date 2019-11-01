Yusufeli Barajında 14 aylık çalışma rekoru getirdi Dev baraj inşaatı rekor seviyeye ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yusufeli Barajında 14 aylık çalışma rekoru getirdi Dev baraj inşaatı rekor seviyeye ulaştı

İHA

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük gövdeli barajı olacak olan Yusufeli Barajının gövde beton çalışması yüzde 50 seviyeye ulaştı. 14 aylık çalışma sonucunda yüzde 50 seviyeye ulaşınca kategorisinde rekoru da beraberinde getirmiş oldu.

Yusufeli Barajında 14 aylık çalışma rekoru getirdi Dev baraj inşaatı rekor seviyeye ulaştı

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük gövdeli barajı olacak olan Yusufeli Barajının gövde beton çalışması yüzde 50 seviyeye ulaştı. 14 aylık çalışma sonucunda yüzde 50 seviyeye ulaşınca kategorisinde rekoru da beraberinde getirmiş oldu.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden 275 metre yüksekliğinde ki Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi gövde beton yüksekliği yüzde 50 seviyeye ulaştı. Yusufeli Barajı'nda 14 ay önce başlatılan gövde beton döküm inşaatı devam ediyor. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek barajı olacak.

Gövde betonu 14 ay içinde yüzde 50 seviyeye ulaşınca bu kategoride rekora imza atıldı
275 metre gövde yüksekliği bulunan dev projenin 14 önce başlatılan gövde beton çalışması yarılandı. Bu zaman diliminde gerçekleştirilen çalışma kategorisinde rekor seviyeye ulaşmış oldu.
16 Ekim itibarıyla baraj için dökülen gövde beton miktarı 1.840.000 metreküp seviyesine ulaştı. Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.
Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek

ARTVİN

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:10
  • GÜNEŞ 06:36
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’de kansere set çek turnuvasında Özge Kanbay afişiyle maça çıktılar
YEREL HABERLER Artvin’de kansere set çek turnuvasında Özge Kanbay ...
Otobüs yangınlarına "Otobüslerdeki televizyon ve prizler sebep oluyor" iddiası Artvin'in Hopa ilçesinde yanan yolcu otobüsünün ardından Artvin Otobüsçüler Derneği Başkanından ilginç çağrı Artvin Otobüsçüler Dernek Başkanı İrfan Topaloğlu: "Otobüslerde televizyon ve prizler yasaklansın"
YEREL HABERLER Otobüs yangınlarına "Otobüslerdeki televizyon ve ...
Hopa´da yolcu otobüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Hopa´da yolcu otobüsü alev alev yandı
Muavinin dikkati faciayı önledi Artvin’in Hopa ilçesinde yolcu otobüsü sabaha karşı alev alarak yandı
YEREL HABERLER Muavinin dikkati faciayı önledi Artvin’in Hopa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X