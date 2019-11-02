Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Artvin'de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Havanın soğuması ile birlikte kentte yüksek kesimleri ve dağlarının eteklerinde bulunan köylere kar yağdı. Sonbahar mevsimiyle birlikte kente ilk kar yağışı Eylül ayında gerçekleşmişti. Kasım ayında yeniden soğuyan havalar bir kez daha kar yağışını beraberinde getirdi.

Artvin’in Şavşat, Yusufeli, Borçka ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Sabah uyandığında kar yağdığını görenler, cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

ARTVİN 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

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