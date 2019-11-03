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Kanseri yenen kadın sisteme takıldı

İHA

Artvin'de iki göğsü ve yumurtalıkları alınarak kanseri yenmeyi başaran Fatma Çetinkaya, kanser hastalarının kullandığı ilacı kanser olmadığı gerekçesiyle eczaneden alamıyor.

Kanseri yenen kadın sisteme takıldı

Artvin’de iki göğsü ve yumurtalıkları alınarak kanseri yenmeyi başaran Fatma Çetinkaya, kanser hastalarının kullandığı ilacı kanser olmadığı gerekçesiyle eczaneden alamıyor.
Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan ve esnaflık yapan Fatma Çetinkaya (52), 2001 yılında kansere yakalandığın öğrendi. 5 yıl boyunca tedavi gören, iki göğsü ve yumurtalıkları alınan Çetinkaya kanseri yenmeyi başardı. Yıllar sonra sol ayağında güç kaybı hisseden ve bunun için doktora giden Çetinkaya’ya doktoru kanser hastalarını kullandığı bir ilacı reçetesine yazdı. Reçeteli ilaç sınıfına giren ve sadece SGK tarafından karşılanarak alınan bu ilacı almak için, eczaneye gittiğinde şok yaşadı. Kanser tedavisi nedeniyle iki göğsü ve yumurtalıkları alınan kadın, sistemde kanser olduğu görünmediği için ilacı alamayacağını öğrendi.
Bunun üzerine konuyu araştıran Fatma Çetinkaya, yaptığı görüşmeler sonrası kendisine verilen cevapla bir şok daha yaşadı. Görüştüğü yetkililer daha önce kanser tedavisi gördüğünü fakat şuanda kanser olmadığı gerekçesiyle, ilacı alamayacağı cevabını verdi.

"Ağırlarımdan kurtulmak için yeniden kanser mi olmam gerek"
Konuyla ilgili açıklama yapan Fatma Çetinkaya, “sol ayağımda ağrı nedeniyle hastaneye gittim. Yapılan muayyenin doktor sol ayağımda güç kaybı olduğunu söyledi. Bunun üzerine kanser hastalarında kullandığı bir ilaç yazdı. Eczaneye gittiğimde sistemde kanser hastası olarak görünmediğim için bu ilacı kullanamayacağımı öğrendim. Özellikle gece çok ağrım oluyor uyuyamıyorum. Bu ilacı almak için yeniden kanser mi olmam gerek” dedi.
Çetinkaya,” belki hastalığım bire bir kanserle bağlantılı olmaya bilir, fakat kanser hastalığı nedeniyle almış olduğum birçok ilaçlarla ilgisi var. Doktor zaten kanser tedavisi gördüğümü biliyor ona göre ilaç yazdı. İlaç bedeli 31 TL çok bir şey değil ama devlet reçetesiz vermiyor. Benim gayem bu tür hastaların ülke genelinde olduğunu biliyorum. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili düzenleme yapabilir. Birçok kişinin bu konuda mağduriyeti var” diye konuştu.

ARTVİN

03 Kasım 2019 Pazar

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