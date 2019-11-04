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Sular altında kalan köylerini terk etmediler, yeni köylerini de hemen yukarıya inşa ...

İHA

Artvin'in Zeytinlik köyünün tamamı Deriner Baraj gölünün suları altında kaldı. Köyde bulunan 130 hanenin evleri ve arazileri kamulaştırıldı. Köy sakinlerinden 70'i kamulaştırmadan aldıkları paralarla köyün hemen üzerinde bulunan araziyi DSİ'den satın alarak köy kurmaya karar verdi. Köylerini asla terk etmeyeceklerini ifade eden vatandaşlar, yeniden köylerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sular altında kalan köylerini terk etmediler, yeni köylerini de hemen yukarıya inşa ettiler Artvin’de Deriner Barajı nedeniyle sular altında kalan Zeytinlik köyünün sakinleri bugünlerde yeni köylerini kurmanın mutluluğunu yaşıyor Sular altında kalan evlerinin bir benzerlerini yeniden inşa ediyorlar

Artvin’in Zeytinlik köyünün tamamı Deriner Baraj gölünün suları altında kaldı. Köyde bulunan 130 hanenin evleri ve arazileri kamulaştırıldı. Köy sakinlerinden 70’i kamulaştırmadan aldıkları paralarla köyün hemen üzerinde bulunan araziyi DSİ’den satın alarak köy kurmaya karar verdi. Köylerini asla terk etmeyeceklerini ifade eden vatandaşlar, yeniden köylerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Artvin’de Çoruh nehri üzerine yapılan Deriner Barajı’nın su tutmasının ardından merkeze bağlı 130 haneli Zeytinlik köyü sular altında kaldı. 2008 yılında kamulaştırma bedelleri ödenen köy sakinleri sular altında kalan köylerinin hemen üzerinde bulunan ve baraj gölünden etkilenmeyen bölgede barakalar yaparak yaşamaya devam ettiler. 10 yıl bu barakalarda yaşayan ve köylerini terk etmeyen vatandaşlar, yeniden köy hayatı yaşamak için girişimler başlattılar.
Deriner barajı gölü nedeniyle Zeytinlik köyünün tamamı sular altında kaldı. Bu nedenle Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü köyde bulunan evleri ve arazileri kamulaştırdı. Kamulaştırmanın ardından 10 yıl sonra, köyün hemen üzerinde bulunan ve baraj gölünün çıkmadığı alanı köy sakinleri, DSİ’den satın alarak köy yapmaya karar verdi. Yapılan girişimleri sonuç vermesinin ardından 70 hanenin yer alacağı 30 dönümlük alan imara açıldı. Köylerine yeniden kavuşmanın mutluluğu içinde çalışmalara başlayan köy sakinleri aynı tip evleri inşaatına başladı.

"Devletin bize verdiği paralarla yeniden köyümüzü kurmaya karar verdik"
20 sene Zeytinlik köyünde muhtarlık yapan Yusuf Demirel, “Zeytinlik köyü asırlık bir köydür. Yıllar önce dedelerimiz buraya yerleşmiş, köy edinmiş vatan edinmiş buraları. Çok verimli topraklara sahip olduğundan kimse buradan dışarıya gitmemiş. İnsanlar burada çocukların okutmuş, kimseye muhtaç olmamış. Daha sonradan Çoruh nehri üzerine yapılan Deriner baraj nedeniyle gönül rahatlığı olmasa da yerimizi yurdumuzu bir şekilde baraj için verdik. Bizde biliyorduk Çoruh nehrinin boşa aktığını, devlet için faydalı olacaksa olsun dedik razı geldik. Devletin bize verdiği paralarla yeniden köyümüzü kurmaya karar verdik. Köyümüz göründüğü gibi belli bir aşamaya geldi, evler yapılıyor insanlar mutlu” diye konuştu.

"Suyun altında bir tarih yatıyor"
Uzun yıllar köyde yaşayan Seher Demirel, “Annem, babam buralı bende buralıyım. Eşim ve ailemle birlikte hayatımız bu köye geçti. Köyümüzün yapılmasını bekledik evimiz olacak, köyümüz olacak diye günleri buraya kadar getirdik. Suyun altında tarih kaldı. Gelmiş geçmiş anamız dedemiz, nenemiz bir hayat bir tarih kaldı. Çok eziyet çektik, barakalarda köyümüz beklemekle geçti ömrümüz. Şükür bu günlere geldik, evimizi yaptık köyümüzü kuruyoruz” diye konuştu.

"Köyümüzün ismi kaybolmasın istedik"
Zeytinlik köyü muhtarı Mustafa Alpek ise “Köyümüz çok verimliydi, Zeytinlik isminde değil gerçekten de çok kaliteli zeytin olurdu. Her türlü meyve sebze yetişirdi. Biz köyümüz özledik, bu özlemle altı sene baraka yaşadık. Burası devlet tarafından kamulaştırıldı. Fakat bu bölgeye su çıkmadığı için, bizde bu bölgeye müracaat ettik. Bu yeri DSİ’den tekrar geri aldık. Bu alanı da 70 parsele böldük. Yeniden bir köy kuralım, köyümüz ismi kaybolmasın diye böyle bir girişimden bulunduk. Eski muhtarımız iyi bir hazırlık yaptı bu günlere geldik. Çok mutluyuz emeği geçen herkesten Allah razı oldun” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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