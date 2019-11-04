AK Partili eski Hopa Belediye Başkanı Cihan kanserden hayatını kaybetti

Artvin'in Hopa ilçesinde 20142019 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Nedim Cihan kanser hastalığından hayatını kaybetti.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Artvin’in Hopa ilçesinde önceki dönem Belediye Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Nedim Cihan kanser tedavisi görüyordu. Cihan, yarın Hopa Belediye binası önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
ARTVİN
04 Kasım 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:13
- GÜNEŞ 06:40
- ÖĞLE 12:01
- İKİNDİ 14:47
- AKŞAM 17:13
- YATSI 18:34