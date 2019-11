Sakin Şehir Şavşat’ta oteller bu yaz doldu taştı 6 bin 162 olan ilçe nüfusu Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sadece konaklama verilerine göre 16 bin 632 oldu

Artvin’in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesi, üç aylık yaz sezonunda otel ve pansiyonlar doldu taştı. 6 bin 162 olan ilçe nüfusu Haziran,Temmuz ve Ağustos aylarında sadece konaklama verilerine göre 16 bin 632 oldu.

İtalya'nın Milano kentinde, 2123 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığı artan Şavşat, doğal güzelliği, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, kendine özgü kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Şavşat ilçesi her mevsim ayrı güzelliği içinde barındırırken özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında oluşan renk cümbüşüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçede yıldızlı ve yıldızsız toplam 24 otel ve pansiyon bulunurken, 2019 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 bin 632 yerli ve yabancı ziyaretçi bu tesislerde konakladı. Turistler 2 ve 3 gün arasında konaklayarak ilçesinin farklı güzelliklerini gezme imkanı buldu.



Yaz aylarında ilçe nüfusu 5’e katlanıyor

Sakin şehir Şavşat’ın 6 bin 162 ilçe nüfusu yaz aylarında sadece konaklama yapan kişiler tarafından 3 e katlanırken, günü birlik gelenlerle birlikte bu sayı 5’e çıktığı ifade ediliyor.

Yaklaşık 4 yıldır turizmle uğraşan otel işletmecisi Neşe Pehlivan, üç aylık sezonda yoğun olduklarını ifade ederek "Bölgeyi merak eden yerli yabancı turistler ve fotoğraf grupları geliyor" dedi.

"Sakin şehir olduktan sonra biraz da Şavşat’ın ismi duyuldu reklamı yapıldı" diyen Pehlivan, “İlçede fazla bir değişiklik olmadı. Şavşat yine aynı Şavşat fakat Sakin Şehir ünvanı farklı bir reklamı oldu” ifadelerini kullandı.



Şavşat her geçen yıl ivme kazanıyor

26 yıldır turizmcilik yapan Mete Cem Çelik ise, “Sakin şehir unvanı her geçen yıl ivme kazanıyor. Özelikle Cittaslow olduktan sona son beş yılda daha tanınır oldu. Dolayısıyla insanların ilgili bu tarafa yöneldi. Özellikle yaz aylarında yoğunluklar gözle görülür şekilde artmaya başladı. Güz dönemlerinde her taraf rengarenk fotoğrafçıların iğli yoğun. Türkiye’nin her tarafından insanlar Şavşat’ı ziyaret ediyor” açıklamasında bulundu.



Bütün köyleri ahşam olan başka bir ilçe yok

"Şavşat’ın iki önemli özelliği var" diyen Çelik,” Türkiye’nin en güzel doğasına sahip ormanlarıyla, gölleriyle ve iklimiyle organik yaşamıyla. İkincisi de ahşap mimarisi çok önemli. Türkiye’de 65 köyü olan ve tamamı ahşap evlerden kurulu bir ilçe yok. Şavşat’a ait bir özelik. Bu doğa severler özellikle Şavşat’ı seviyor” diye konuştu.

Antalya’dan Şavşat’a doktor olarak atanan ve arkadaşlarıyla bu bölgeyi gezmeye gelen Ahmet Demir, “Gelmeden önce internetten Şavşat’ın fotoğraflarına bakmıştım ama biraz Photoshop olduğunu düşünüyordum. Şuan fotoğraflardan daha güzel olduğunu gördüm” dedi.

