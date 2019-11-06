Sakin Şehir Şavşat’ta oteller bu yaz doldu taştı 6 bin 162 olan ilçe nüfusu Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sadece konaklama verilerine göre 16 bin 632 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sakin Şehir Şavşat’ta oteller bu yaz doldu taştı 6 bin 162 olan ilçe nüfusu Haziran, Temmuz ve ...

İHA

Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesi, üç aylık yaz sezonunda otel ve pansiyonlar doldu taştı. 6 bin 162 olan ilçe nüfusu Haziran,Temmuz ve Ağustos aylarında sadece konaklama verilerine göre 16 bin 632 oldu.

Sakin Şehir Şavşat’ta oteller bu yaz doldu taştı 6 bin 162 olan ilçe nüfusu Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sadece konaklama verilerine göre 16 bin 632 oldu

Artvin’in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesi, üç aylık yaz sezonunda otel ve pansiyonlar doldu taştı. 6 bin 162 olan ilçe nüfusu Haziran,Temmuz ve Ağustos aylarında sadece konaklama verilerine göre 16 bin 632 oldu.
İtalya'nın Milano kentinde, 2123 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığı artan Şavşat, doğal güzelliği, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, kendine özgü kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Şavşat ilçesi her mevsim ayrı güzelliği içinde barındırırken özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında oluşan renk cümbüşüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
İlçede yıldızlı ve yıldızsız toplam 24 otel ve pansiyon bulunurken, 2019 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 bin 632 yerli ve yabancı ziyaretçi bu tesislerde konakladı. Turistler 2 ve 3 gün arasında konaklayarak ilçesinin farklı güzelliklerini gezme imkanı buldu.

Yaz aylarında ilçe nüfusu 5’e katlanıyor
Sakin şehir Şavşat’ın 6 bin 162 ilçe nüfusu yaz aylarında sadece konaklama yapan kişiler tarafından 3 e katlanırken, günü birlik gelenlerle birlikte bu sayı 5’e çıktığı ifade ediliyor.
Yaklaşık 4 yıldır turizmle uğraşan otel işletmecisi Neşe Pehlivan, üç aylık sezonda yoğun olduklarını ifade ederek "Bölgeyi merak eden yerli yabancı turistler ve fotoğraf grupları geliyor" dedi.
"Sakin şehir olduktan sonra biraz da Şavşat’ın ismi duyuldu reklamı yapıldı" diyen Pehlivan, “İlçede fazla bir değişiklik olmadı. Şavşat yine aynı Şavşat fakat Sakin Şehir ünvanı farklı bir reklamı oldu” ifadelerini kullandı.

Şavşat her geçen yıl ivme kazanıyor
26 yıldır turizmcilik yapan Mete Cem Çelik ise, “Sakin şehir unvanı her geçen yıl ivme kazanıyor. Özelikle Cittaslow olduktan sona son beş yılda daha tanınır oldu. Dolayısıyla insanların ilgili bu tarafa yöneldi. Özellikle yaz aylarında yoğunluklar gözle görülür şekilde artmaya başladı. Güz dönemlerinde her taraf rengarenk fotoğrafçıların iğli yoğun. Türkiye’nin her tarafından insanlar Şavşat’ı ziyaret ediyor” açıklamasında bulundu.

Bütün köyleri ahşam olan başka bir ilçe yok
"Şavşat’ın iki önemli özelliği var" diyen Çelik,” Türkiye’nin en güzel doğasına sahip ormanlarıyla, gölleriyle ve iklimiyle organik yaşamıyla. İkincisi de ahşap mimarisi çok önemli. Türkiye’de 65 köyü olan ve tamamı ahşap evlerden kurulu bir ilçe yok. Şavşat’a ait bir özelik. Bu doğa severler özellikle Şavşat’ı seviyor” diye konuştu.
Antalya’dan Şavşat’a doktor olarak atanan ve arkadaşlarıyla bu bölgeyi gezmeye gelen Ahmet Demir, “Gelmeden önce internetten Şavşat’ın fotoğraflarına bakmıştım ama biraz Photoshop olduğunu düşünüyordum. Şuan fotoğraflardan daha güzel olduğunu gördüm” dedi.

ARTVİN

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tüfekle vurulan yaralı doğana tedavi
YEREL HABERLER Tüfekle vurulan yaralı doğana tedavi
Doğada düğün fotoğrafları çektiren çift, yağmura yakalandı
YEREL HABERLER Doğada düğün fotoğrafları çektiren çift, yağmura ...
Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 33 kadın sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 33 kadın ...
Sarp Sınır Kapısında kaçak bala geçit yok
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısında kaçak bala geçit yok
Sınır kapısında 107 kilogram kaçak bal ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınır kapısında 107 kilogram kaçak bal ele geçirildi
AK Partili eski Hopa Belediye Başkanı Cihan kanserden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER AK Partili eski Hopa Belediye Başkanı Cihan kanserden ...
Sular altında kalan köylerini terk etmediler, yeni köylerini de hemen yukarıya inşa ettiler Artvin’de Deriner Barajı nedeniyle sular altında kalan Zeytinlik köyünün sakinleri bugünlerde yeni köylerini kurmanın mutluluğunu yaşıyor Sular altında kalan evlerinin bir benzerlerini yeniden inşa ediyorlar
YEREL HABERLER Sular altında kalan köylerini terk etmediler, yeni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X