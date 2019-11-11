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Artvin’de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" etkinliği kapsamında Artvin'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Artvin’de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" etkinliği kapsamında Artvin'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Artvin’de ana program Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinde olmak üzere il genelinde 33 farklı noktada yaklaşık 7 bin kişinin katılımıyla 100 bin fidan dikildi. Programda konuşan Vali Yılmaz Doruk, "Bugün ülkemizin 81 ilinde 2023 lokasyonda 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Artvin genelinde ise 33 lokasyonda yüz bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu güzel etkinlikte sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ülkemiz için bu faydalı etkinliği düzenleyen Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Toplumun çevre hassasiyetini artırmak için gayret göstermeliyiz. 11 Kasım’ın 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilmesini bu açıdan oldukça faydalı görüyorum. Bu vesileyle her yıl milyonlarca fidan toprakla buluşacak. Orman sahamız ve ağaç servetimiz çoğalacak. Ülkemiz daha sağlıklı ve yaşanabilir çevreye sahip olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir" dedi.
Törene Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Piyade Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, güvenlik güçleri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ARTVİN

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:05
  • YATSI 18:28
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