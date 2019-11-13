Artvin'de tek katlı ev yandı

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ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin, komşu ziyaretinde olduğu öğrenildi.

Şavşat'a bağlı Tepeköy'de bulunan, Fahmettin Güler'e ait, tek katlı evde, dün gece, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evin tamamını sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin, komşu ziyaretinde olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



ARTVİN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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