Artvin’de FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor

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Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Artvin merkezli 4 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin Artvin Çoruh Üniversitesi akademik yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Artvin ile Bursa, Trabzon ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı.

ARTVİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:24

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