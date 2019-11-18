Türkiye’nin en önemli kayak merkezileri arasında yer alma yolunda ilerleyen Atabarı Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Valiliğince yaklaşık 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda 2009 yılında yaptırılan Atabarı Kayak Merkezi’nde yeni sezon öncesinde yürütülen çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Doruk beraberindeki Artvin Milletvekili Erkan Balta, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ve il genel meclisinin bazı üyeleri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte kayak merkezinde incelemelerde bulundu.

“Saklı cennet" olarak adlandırılan Artvin, tarihi kilise ve köprüleri, tepeleri, her daim karlı dağları, krater gölleri, zengin fauna ve florası, yemyeşil yaylaları ve ormanların arasında yer alan gölleriyle alternatif turizmde tercih edilen iller arasında yer alıyor.

Yaz ve alternatif turizmin yanı sıra kış turizminde de adından söz ettirebilmek için 2009'da yaptırılan, il merkezine 18 kilometre mesafedeki Atabarı Kayak Merkezi, ladin, köknar ve çam ağaçları arasında kaliteli kar yapısıyla konuklarını ağırlıyor.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, burada yaptığı açıklamada, Atabarı Kayak Merkezi’nin gerek kar kalitesi gerekse gerek doğasıyla Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden birisi olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Vali Doruk, Atabarı Kayak Merkezi’ni 20192020 kış sezonuna hazır hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Artvin’in her mevsim doğal güzellikleriyle adeta yeryüzü cennetini andırdığını belirten Doruk, “Yaz aylarında temiz havası ve doğasıyla çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan ilimiz kışın da kayak severlerin gözdesi haline geldi. Yeni kış sezonunda kayakseverleri ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız” dedi.

ARTVİN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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