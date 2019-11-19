Kenyalı güzel Mençuna Şelalesi'ne hayran kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kenyalı güzel Mençuna Şelalesi'ne hayran kaldı

İHA

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kamilet Vadisi'ndeki Mençuna Şelalesi sonbaharda Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor.

Kenyalı güzel Mençuna Şelalesi'ne hayran kaldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kamilet Vadisi’ndeki Mençuna Şelalesi sonbaharda Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor.
Yeşilin her tonundan içerisinde bulunan Kamilet Vadisi, el değmemiş ormanları, bitki çeşitliliği, dereleri, yaban hayatı, tarihi köprüleri ve şelaleleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip. Derelerinde kesme taşlardan yapılmış tarihi köprüleri ve gür bitki örtüsüyle kaplı doğal güzellikleri bir arada barındıran Kamilet Vadisi’nde bütün dikkatleri ise Mençuna Şelalesi üzerinde topluyor.
Araçlarla şelalenin aşağı kısmındaki tesisleşmenin bulunduğu alana kadar ulaşabilen ziyaretçiler, 20 dakika yürüyerek etrafı yoğun bitki örtüsüyle kendisine hayran bırakan, görselliği ile kartpostalları aratmayan Mençuna Şelalesi ile karşılaşıyor.
Toplam üç basamaktan oluşan şelale, Arılı Dağları’ndan başlayan küçük derelerin birleşmesiyle oluşuyor ve yaklaşık 92 metre yükseklikten vadi tabanına dökülüyor. Şelale, vadi tabanında küçük bir göl oluşturuyor. Doğa harikası Mençuna Şelasi’nin ziyaretçileri ise bu küçük göle girerek tadını çıkartıyor.
Mençuna Şelalesini görmek için Trabzon’dan Kenyalı bayan arkadaşı ile gelen Necat Ağırman arkadaşlarının tavsiyesi ile geldikleri bölgeye hayran kaldıklarını söyledi. İsmini açıklamayan ve ayakkabılarını çıkartarak buz gibi suya giren Kenyalı güzel bölgeye hayran kaldığını söylerken, birlikte şelaleyi gezen çift bol bol fotoğraf çektirdi. Ağırman, yaptığı açıklamada ”İlk kez geliyorum ve çok etkilendim harika bir manzarası var herkese tavsiye ederim. Mevsim nedeniyle su yoğunluğu fazla değil ama bu mevsimde gelinmesinde fayda var. Temiz hava kalabalık olmadığı için tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:35
  • AKŞAM 16:58
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de havalar soğudu, köyler sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Karadeniz'de havalar soğudu, köyler sessizliğe ...
Atabarı Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Atabarı Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
Bu zeytin Türkiye’nin Kuzeydoğusu’nun en uç noktasında yetişiyor Artvin’in Yusufeli ilçesinde zeytin hasadı başladı Dalından tek tek toplanan zeytinin müşterisi zeytini daha ağacın başında iken satın alıyor
YEREL HABERLER Bu zeytin Türkiye’nin Kuzeydoğusu’nun en uç ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X