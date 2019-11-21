Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde gümrük kaçağı 420 paket sigara, 120 paket tütün ile 12 litre içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üçkardeşler köyü yol ayrımında bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 420 paket sigara, 120 paket tütün ile 12 litre içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konuldu. Şahıslar ve araca toplam 11 bin 322 TL idari para cezası uygulanırken, araç 15 gün trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARTVİN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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