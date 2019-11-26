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O ilçede 2020 yılı itibariyle eski mezarlıklara cenaze defin işlemi yasaklanacak 7. kez taşınacak ...

İHA

Yusufeli Barajı HES projesi nedeniyle sular altında kalacak olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2020 yılı itibariyle belediyenin belirlediği ve sular altında kalmayan yeni mezarlık yeri dışındaki eski mezarlıklara defin işlemi yapılması yasaklanacak.

O ilçede 2020 yılı itibariyle eski mezarlıklara cenaze defin işlemi yasaklanacak 7. kez taşınacak Artvin'in Yusufeli ilçesinde mezarlık sorunu çözüldü İlçe sakinleri 2020 yılından itibaren belirlenen yeni mezarlık yeri dışında başka bir yere defin işlemi gerçekleştiremeyecek Sular altında kalacak olan eski mezarlıktaki mezarlar yeni mezarlığa taşınacak

Yusufeli Barajı HES projesi nedeniyle sular altında kalacak olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2020 yılı itibariyle belediyenin belirlediği ve sular altında kalmayan yeni mezarlık yeri dışındaki eski mezarlıklara defin işlemi yapılması yasaklanacak.
Barajı gölü nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçe merkezinde mezarlık sorunu çözüldü. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Keçevet bölgesinde 129 hektarlık alanı mezarlık olarak tahsis ettiklerini ifade ederek, 2020 yılı itibariyle mevcut ilçede cenaze defin işlemlerinin yasaklanacağını söyledi.
Artvin’de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden ve tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 151 yıllık tarihi olan ilçenin altyapı yatırımlarıyla birlikte bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine taşınacak. Aynı zamanda ilçede, sular altında kalacak mezarların da taşınmasına karar verildi.
Vefat eden yakınlarının mezarlarının su altında kalmasını istemeyen ilçe sakinleri nakil başvurusunda bulundu. Bunun üzerine belediye yetkilileri, bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan heyetle, ilçede bulunan ve sular altında kalacak olan 11 toplu mezarlıkta tespit çalışmasına başladı. Yakınlarının talepleri doğrultusunda taşınacak mezarlar tespit edilip, numaralandırılıp kayıt altına alındı.
Mezarlıklar kimlere ait olduğuna yönelik tespit çalışması başlattıklarını ifade eden Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “19 köy kısmen, 4 köyümüzde ilçe merkeziyle birlikte tamamen sular altında kalıyor. Sular altında kalırken birçok hatıramızda beraberinde sular altında kalacak. Aynı zamanda mezarlıklarımızda sular altında kalacak. Biz Yusufeli Belediyesi olarak bunun için bir çalışma başlattık. Yakın dönemdeki mezarların üzerinde mezar taşları var, fakat geçmişe doğru gittiğimizde mezar taşlarımızın olmadığını gördük. Mahallemizden bilirkişilerle, bilgi sistemi kurarak mezarlıkları bir tarama yaptık. Bütün mezarlarımızı numaralandırdık. Bu tespit edilen mezarlar yeni ilçemizin, yeni mezarlığına yakınların talepleri doğrultusunda taşınacak. Bu işlemi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yapacak. Bir din görevlisi, sağlık personeli eşliğinde mezarlar açılacak ve naaşları yeni ilçe mezarlığına taşınacak. Biz bunun alt yapısını oluşturmuş olduk” diye konuştu.
Mezarların tespiti konusunda büyük zorluk yaşadıklarını da dikkat çeken Aytekin "İlçenin bütün mezarlıklarına baktığımız zaman yüzde 20’si gibi tespiti anca yapabildiğimizi gördük. Bu hakikaten üzücü. Yani özellikle yeni nesilin mezarlık ziyareti yapmadığını ölülere karşı saygının, hürmetin olmadığını gördük. Dolayısıyla birçok mezarın sahibinin olmadığını mezarda yatanların kim olduğunun bilinmediğini fark ettik. Mevcut belediyemiz sınırlarında olan ama yeni ilçemizde de sular altında kalmayacak olan Keçevet bölgemizde 129 hektarlık bir alanı Milli Emlak’tan mezarlık tahsisini aldık. 2020 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Su tutmadan önce bu işleme başlamalıyız. Belediye olarak eski mezarlıklara cenaze defin işlemlerinin yasaklama karar almak zorundayız. Dolayısıyla 2020 yılından sonra belirlediğimiz yeni mezarlık dışındaki herhangi bir mezarlığa cenaze defnedilemeyecek” uyarısında bulundu.

ARTVİN

26 Kasım 2019 Salı

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