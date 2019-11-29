TEMA Vakfı üyeleri bu kez erozyon için yürüdü

Artvin TEMA Vakfı üyeleri erozyona dikkat çekmek için yürüyüş düzenleyerek basın açıklamasında bulundu.

Atapark önünde toplanan TEMA vakfı üyeleri, ‘tarım alanlarına sahip çık’,’ toprağı koru iklimi koru’,’ suyu düştüğü yerde toprağı oluşturduğu yerde tut’, yazılı pankartlarıyla Cumhuriyet caddesi üzerinden slogan atarak Halitpaşa meydanında yürüdü. Burada tekrar toplanan grup basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını Genç TEMA üyesi Gizem Kalın okudu. Toprağın ve suyun yaşamın sürmesi için değerli olan iki varlık olduğuna vurgu yapan Genç TEMA Vakfı üyesi Kalın, “Toprak ve su yaşamın iki temel kaynağıdır. Bitkisel üretim ve gıda güvencesi için toprak ve suya birlikte ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu iki doğal varlık, uygun koşullarda bir araya gelmediğinde erozyon sorunu ortaya çıkıyor. Yağışla toprağa düşen su eğimli arazilerde hızla akarak toprağı taşıyor. Eğer toprağın yüzeyi ağaç ve bitki örtüsü ile kaplı değilse akan su, toprağın en verimli olan üst kısmını da beraberinde götürüyor. Erozyonla toprağın en verimli kısmı olan üst toprak kaybediliyor. Toprağın verimliliği ve sunduğu hizmetler azalıyor. Zamanla üzerinde bitki tutunamaz hale geliyor. Tüm bunlar insanların ve diğer birçok canlının gıda ve su ihtiyacının karşılanması açısından büyük risk oluşturuyor. Toprağı koruyan uygulamalar, yağışlar nedeniyle toprağın taşınmasının yani erozyonun şiddetini azaltıyor. Bu bakımdan 'Suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tut' diyerek alınması gereken önlemlere dikkat çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı.

ARTVİN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:38

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