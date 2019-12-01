Bu ilçeye ulaşım 44 tünel 20 köprüyle sağlanıyor

Artvin’in 67 kilometre uzaklıkta bulunan Yusufeli ilçesine ulaşım, 44 tünel, 20 köprü geçilerek sağlanıyor. DSİ Artvin’e 3 milyar liralık ulaşım yatırımı yaparken, 47 tünel ve 35 köprü inşa etti.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde 2012 yılında tamamlanarak hizmete giren Deriner Barajı ve yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle bazı köylerin yanı sıra ulaşım yolları da sular altında kaldı. Deriner Barajı nedeniyle ArtvinYusufeli karayolu DSİ tarafından yeniden inşa edildi. 67 kilometre uzunluğunda bulunan ilçeye ulaşım 44 tünel ve 20 köprüyle sağlanıyor. 54 kilometresi 44 tünelle, 3,8 kilometre ise 20 köprüyle geçiliyor.



DSİ Artvin’de 47 tünel ve 35 köprü inşa etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke genelinde tarımsal sulamadan içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatlarının yanı sıra, karayolları, tüneller, köprüler ve viyadükler de inşa ediyor. Artvin’de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre karayolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin’de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldı.



Tünel giriş çıkışları sürücülere zor anlar yaşatıyor

Artvin’de şoför esnafından Uğur Yüzbaşıoğlu, “Uzun yıllardır bu yollarda araç kullanıyorum. İlimizde tünel sayısı oldukça fazla, fakat daha da önemli tüneller arasındaki mesafeler çok yakın. Öte yandan tünel aydınlatmaları ve giriş çıkışlar sürücüleri zorluyor” dedi.



"Artvin tüneller şehridir"

Bir başka sürücü, aynı zamanda ilde yerel bir gazetede muhabirlik ve yazarlık yapan Sami Özçelik ise, "Artvin bir anlamda tüneller şehridir. Çoruh Nehri üzerinde başlayan baraj inşaatlarıyla birlikte Artvin neredeyse tüm yolları yeniden yapıldı. Haliyle barajlar vadi üzerinde olduğu için yollar da bu yamaçlara yapılmak zorunda kaldı. Birçok dağlık alanları geçemedikleri için tüneller yapmak zorunda kalındı. Örneğin ArtvinYusufeli arasında tünel sayısı 44. Toplamda yaklaşık 80 civarında da tünel var" ifadelerine yer verdi.



Artvin’e 3 milyar liralık ulaşım yatırımı yapıldı

DSİ Artvin’de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre karayolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 adet köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin’de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldı.

Artvin’de Borçka Barajı inşa edilirken 27,994 kilometrelik BorçkaArtvin karayolu, 6,742 kilometrelik BorçkaMurgul karayolu inşaatı tamamlandı. 16,499 kilometre de köy yolları yapıldı. Ayrıca baraj inşaatı kapsamında 4,760 kilometrelik 12 adet tünel ve 1,042 kilometrelik 10 adet köprü ve viyadük tamamlandı.

Muratlı Barajı inşaatı sırasında 16,716 kilometrelik BorçkaMuratlı karayolu ve 416 metrelik 2 adet tünel ile 302 metrelik 3 adet köprü ve viyadük inşaatı tamamlandı.

Deriner Barajı’nda 22,7 kilometrelik varyant yolu, 39,3 kilometre ArtvinErzurum yolu, 11,4 kilometre ArtvinArdahan yolu, 7,9 kilometre ArtvinArdanuç ve 2,5 kilometre ArtvinOrtaköy yolu yapıldı.

Ayrıca Deriner’in inşaat sürecinde 17,784 kilometrelik 28 adet tünel, 1,309 kilometrelik 5 adet dengeli konsol köprü, 753 metrelik 3 viyadük ile 913 metrelik 11 köprü inşa edildi. Ayrıca 58,92 kilometrelik köy yolu yapıldı. İnşa edilen bu tünellerden Oruçlu Ripaj Tüneli (ZeytinlikOruçlu Tüneli) de 2019 yılı Temmuz ayı içinde ulaşıma açıldı. Oruçlu Ripaj Tüneli 2 bin 277 metre uzunluğu ile Deriner, Borçka ve Muratlı Barajları yol relokasyonları kapsamında yapılmış en uzun tünel oldu. Yapımı süren Yusufeli Barajı çerçevesinde ise 5,94 kilometrelik bağlantı yolu yapıldı. Ayrıca 3,866 kilometrelik 5 tünel ve 231 metrelik 3 köprü inşa edildi. Ayrıca Yusufeli Barajı köy yolları reloksayonları kapsamında da yaklaşık 40 kilometre civarında köy yolu inşa edilecek. 2018 yılında yapımına başlanan çalışmalar ise devam ediyor.

ARTVİN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:30

AKŞAM 16:52

YATSI 18:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.