Artvin´de 2 ev yandı

- ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde, tek katlı evde çıkıp, bitişikteki eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev de kullanılmaz hale geldi.
Dün gece, Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde Ali Çiçen´e ait tek katlı evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bitişikte bulunan kardeşi İsmail Çiçen´in evine sıçradı. İhbar üzerine köye Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Ancak 2 ev de kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
ARTVİN
02 Aralık 2019 Pazartesi
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