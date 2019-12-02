Artvin’de kış lastiği denetimleri

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kış lastiği denetimi yaptı.

Ekipler, lastik diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığı, dijital kumpas cihazı aracılığıyla incelendi. Kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla ticari araçlara yönelik il genelinde kış lastiği denetimleri yapılıyor. Denetimlerde lastik diş derinliği ölçülerek, trafik kuralları ve can güvenliği konusunda sürücüler bilgilendirildi.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık 2019 tarihinde başlamış ve 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymayan ticari araçlara 625 TL cezai işlem uygulanacak olup, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

ARTVİN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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