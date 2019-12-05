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Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı

DHA

ARTVİN'deki Deriner Barajı'nın suyu, azalan yağışlar nedeniyle 53 metre çekildi. Baraj gölü nedeniyle su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlık köyünün eski yerleşim yeri de su yüzeyine yeniden çıktı. Cami ve evlerin göründüğü baraj gölü kıyısına gelenler, köylerini seyretti. 

ARTVİN'deki Deriner Barajı'nın suyu, azalan yağışlar nedeniyle 53 metre çekildi. Baraj gölü nedeniyle su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlık köyünün eski yerleşim yeri de su yüzeyine yeniden çıktı. Cami ve evlerin göründüğü baraj gölü kıyısına gelenler, köylerini seyretti. 
Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6'ncı yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı'nın su seviyesi, bölgede azalan yağışlar nedeniyle yaklaşık 53 metre çekildi. Baraj gölü nedeniyle daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesine bağlı Narlık köyünün eski yerleşim yeri, su yüzeyine tekrar çıktı. Cami, okul ve evlerin 6 yıl sonra görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyretti. Eski evlerini yeniden gören Narlık köyü sakinleri, duygusal anlar da yaşayıp, anılarını hatırladı. Kara yolundan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak, ortaya çıkan, su içindeki eski köye merakla baktı. Doğup, büyüdükleri köylerini yeniden görenler, duygulandıklarını söyledi.
'HASRET GİDERİYORUZ'
Ortaya çıkan köyü görmek için baraj gölü çevresine gelen İbrahim Alkan, "Buralardan zaman zaman gelip geçiyoruz. Köyümüz, evlerimiz baraj suları altında kalmıştı. Sular çekilince evler görülmeye başladı. Her yerinde bir anımız var; bakıp, hasret gideriyoruz. Buruk bir duygu, anılarımızı tazeledik" dedi.
İlçede yaşayan Abdullah Katkat da "Burada güzel günlerimiz geçti. Tanıdıklarımız vardı, gelip, burada çok çayını içtiklerimiz oldu. Tabi eskileri hatırlamak güzel. Görünce ister istemez duygulanıyoruz. Anılar gözümüzde canlanıyor" diye konuştu.
Narlık köyü eksi sakinlerinden Abdulkadir Tunç ise "Çocukluğumuz buralarda geçti. Eski günleri yad ediyoruz. Sular azaldı, köy ve hatırlarımız da ortaya çıkmış oldu" dedi. 
24 YILDA TAMAMLANDI
Deriner Barajı ile hidroelektrik santralinin (HES) temeli, Mescit Dağları'nda doğup, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum'dan Karadeniz'e dökülen, 431 kilometre uzunluğunda Çoruh Nehri üzerindeki Artvin'in Sümbüllü köyünde, 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 2005 yılında tamamlanması planlanan; ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi, 24 yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 2012 yılında, hizmete açılan Deriner Barajı, 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı 'Discovery Channel' tarafından 'mühendislik harikası' olarak değerlendirildi.

ARTVİN

05 Aralık 2019 Perşembe

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