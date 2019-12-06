Artvin’de kaçak avlanmaya geçit yok

Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Artvin’in Borçka ilçesi baraj gölünde gerçekleştirdiği denetimler sırasında, suya serili 40 metre uzunluğunda misina ağ tespit etti. Sahibi belirlenemeyen ağı sudan çıkartan ekipler imha işlemi gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,” İl Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol ve Denetim personellerince su ürünleri avlak sahalarında denetimler yıllık plan dahilinde devam etmektedir. İlimiz genelinde 1 Ekim1 Mart arasında alabalık türleri, 1 Nisan 1 Temmuz tarihleri arasında sazangil türleri avcılığı yasaktır. Denetimlerde zaman, tür, boy ve av aracı yönünden denetimler yapılmaktadır. Borçka Baraj Gölünde yapılan denetimlerde suya serili vaziyette yaklaşık 40 metre uzunluğunda misina ağ tespit edilmiştir. Sahibi belirlenemeyen ağ personelimizce sudan alınarak imha edilmiştir. Denetimler tüm avlak sahalarında devam etmekte olup sürdürülebilir avcılık için vatandaşlarımızın kaçak su ürünleri avcılıklarını İl Müdürlüğümüzün ihbar etmelerini rica olunur” ifadelerine yer verildi.

ARTVİN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

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