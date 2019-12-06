AK Parti Artvin İl Başkanı Alparslan'dan istifa

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, il başkanlığı görevinden istifa etti.

AK Parti Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, bugün parti binasında basın toplantısı düzenleyerek, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasında görüştüğü genel merkezin olurunu aldığını belirten Alparslan, "AK Parti İl Başkanlığı görevimden, içinde bulunduğum ekonomik durum nedeniyle zaman ayıramayacak olmamdan dolayı ve kongre sürecimizin başlaması ve yeni görev alacak arkadaşlarımızın önünü açmak adına ayrılmak isteğimi genel merkezimize iletmiştim. Olurlarını almak suretiyle bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.



ARTVİN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:30

AKŞAM 16:51

YATSI 18:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.