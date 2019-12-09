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Kestane balı tam bir şifa deposu Soğuk algınlığının ilacı kestane balı

İHA

Artvin'in yaylalarında arıların bin bir çeşit çiçekten ürettiği çiçek balı ile kestane ağaçlarının çiçeklerinden ürettikleri kestane balı, kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı, halsizlik, öksürük gibi birçok hastalığa derman oluyor.

Kestane balı tam bir şifa deposu Soğuk algınlığının ilacı kestane balı

Artvin’in yaylalarında arıların bin bir çeşit çiçekten ürettiği çiçek balı ile kestane ağaçlarının çiçeklerinden ürettikleri kestane balı, kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı, halsizlik, öksürük gibi birçok hastalığa derman oluyor.
Artvin’de üretilen kestane balının faydaları saymakla bitmiyor. Soğuk algınlığından, hücre yenilemeye, çocukların gelişiminden, boğaz ağrılarına birçok derde şifa olarak kullanılıyor. Artvin’in yaylarında bulunan şifa kaynağı çiçeklerden arıların elde ettiği bal ise kış hastalıkları grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklığın güçlendirilmesi katkı sağlıyor. Her yıl Ağustos ayında başlayan ve Eylül ayına kadar devam eden bal hasadı sona ermesinin ardından, çeşit çeşit ballar raflarda yerin aldı. Artvin’de bulunan bin 200 kayıtlı arıcının 18 bin canlı kovanından, bin ton bal üretildi. Arhavi Ziraat Odası bölgede bulunan farklı vadiler ve rakımlardan elde ettiği ballarla birlikte coğrafi işaret başvurusunda bulundu.

Kafkas ırkı arıların gen merkezi Artvin
Artvin’in Arhavi ilçesine de arıcılık yapan Cemal Çorbacı 18 yıldır profesyonel olarak arıcılıkla uğraştığını ifade ederek, “Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan flora ilimizde mevcut. Sıfırdan 3 bin rakıma kadar bal üretimi yapıyoruz. İlimizde dağlardan, yaylalarında yetişen şifa kaynağı çiçeklerinden arıların elde ettiği ballar ilaç niyetine tüketiliyor. Bulunduğu bölgeye göre ilimize farklı bal çeşitleri mevcut. Bu çeşitliliğe göre balların rengi tadı aroması değişmekte. Kestane balı, komar balı, yayla çiçeklerinden oluşan çiçek balı gibi. Ayrıca bir başka en önemli özelliğimiz ise Kafkas arı ırkımızdır. Dünyada dört arı ırkı var biride Kafkas arı ırkıdır. Kafkas arı ırkı gen merkezi Artvin’dir. Artvin’den diğer illere arı çıkışı ve girişi yasaktır" dedi.

"Kestane balı boğaz hastalıklarına da iyi geliyor"
"Kestane balının antibiyotik değeri yüksek olduğu için boğaz hastalıklarına özellikle iyi geliyor." diyen Çorbacı "Yüksek bölgelerde üretilen çiçek ballarının ise vitamin değeri yüksek olduğu için, özellikle çocuklarımızın gelişimlerinde büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak ise yaptığı açıklamada ”Bölgemizde köylerde yaşayan vatandaşlarımızın hepsi arıcılıkla meşgul oluyor. Yılda Arhavi ilçemizde 200 ton bal üretimi yapılmaktadır. Balın tüketici karşılığı ise genelde eş dost akraba ve gurbette yaşayan Artvinlilerden oluşmakta. Oda olarak ilimizdeki önemli bal çeşitlerinden biri olan kestane balına coğrafi işaret almak için başvuruda bulundu. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl kestane balına coğrafi işaret alıp dünyaya tanıtacağız. Kestane balımız tam bir şifa deposudur. Antibiyotik özelliği fazla olduğundan ve diğer yaylalarımızda yetişen çiçeklerden elde edilen balların karışımından dolayı hücre yenilemesi özelliği bulunuyor. Kestane balı sabah aç karnına akşam yatarken bir kaşık alınırsa nefes darlığı çekenlere iyi gelecektir. Kestane balı solumun yollarıyla ilgili en şifalı bal olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

"Ülkemizde çiçek çeşidi en fazla olan il Artvin; bu da bala yansıyor"
Artvin’de bin 200 civarında kayıtlı arıcı olduğunu ifade eden Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş ise " İl genelinde 18 bin canlı kovanımız var. İlimizin endemik bitki örtüsü oldukça geniş. 2 bin 817 çeşit bitki türümüz var. Buda bölgemizdeki bal çeşitliğin oldukça fazla olmasını sağlıyor. Balımızın protein değerleri oldukça yüksek. Günde 1 gram ile 8 gram arasında tüketmemiz gerekiyor. Ben 56 yaşındayım hastaneye soğuk algınlığı için gitmişliğim yok. Artvin’deki arıcılarımız hastaneye gitmez, yüzler kıpkırmızıdır. Nedeni ise Artvin balı tükettiği için. Müşterilerimiz genellikle hastaları için bal alıyor. Ülke genlinde hastaları için alanların sayısı oldukça fazla. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar için almak istediklerini söylüyorlar. İlaçlara neden o kadar para harcıyoruz anlamıyorum. Devletimiz ilaçları yurt dışından dolar üzerinden getirtiyor ekonomiye onca zarar. Hasta olmadan önce bal tüketirsek hiçbir ilaç yerini tutmaz” diyerek konuşmasına tamamladı.
Öte yandan Artvin Arıcılar Birliğinin belirlediği fiyatlara göre Kestane balı 150 TL, Çiçek balı 100 ve orman gülü balı ise 125 TL fiyatlardan satılıyor.

ARTVİN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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