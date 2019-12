"Cağ kebabı kimin?" tartışması bitmek bilmiyor Artvinli ustalar “Cağ kebabını ilk Çoruh havzasında Artvinli bir çoban bulmuştur” derken, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası cağ kebabı için patent başvurusunda bulundu

Cağ Kebabı Artvin'in mi yoksa Erzurum'un mu tartışması bitmek bilmiyor. Artvinli ustalar, cağ kebabının ilk Çoruh havzasında Artvinli bir çobanın yaptığını iddia ederken, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası cağ kebabı için patent başvurusunda bulundu.

Cağ kebabı kimin tartışmasına katılan Artvinli dönerciler yöre insanının sabah kahvaltıda bile cağ kebap tükettiğini belirterek cağ kebabının Çoruh havzasında Artvinli bir çobanın aç kalmasıyla ortaya çıktığı iddiasında bulundular. 30 yıllık döner ustası Kenan Karaman yaptığı açıklamada "Çoruh Vadisi'nde hayvanları gütmekte olan çoban ekmek ihtiyacının evinden gelmeyince acıkır. Bir hayvanı keserek, etleri parçalara böler, sadece soğan, tuz, biber kullanarak odun şişinde pişirerek kendine yiyecek elde eder. İlk bulunuş bu şekilde. Cağ kebap odun ateşinden yatık olur, her hayvandan olmaz kuzu yada koyundan doğal beslenmiş yaylardaki hayvanlardan elde edilir. Cağ Kebabı meşe odunundan ve Hemşin koyunundan yapılır. Bu koyun sadece Artvin’de bulunur. Doğal olarak cağ kebabı Artvin’e aittir" dedi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçin Kurt ise odun ateşinde yatık döner için patent başvurusunda bulunduklarını ifade ederek, “Artvin’i tüm dünyaya doğanın başkenti olarak tanıtıyoruz. Komşu illerimize kültürel birlikteliklerimiz var. Çağ kebapta bunlardan biri. Erzurum cağ döner için daha önce patent başvurusunu yapıp alan ilimiz. Aslında bizim iddiamız vatandaşlarımıza farklı bir lezzet sunmak. Türk Patent Enstitüsüne Artvin yatık döner başvurumuzu yaptık. Sunumları birbirine benzese de, Artvin yatık döneri çok daha farklı organik tat içeriyor” diye konuştu.

"Dönerin ana ham maddesi et olduğuna göre, bu etin bize nasıl sunulduğu önemli" diyen Kurt "Biz 8 ay doğada, yaylarda bu endemik türlerden beslenen hayvanların etinden cağ kebabımızı sunuyoruz. Besi ile beslenen hayvanlardan cağ kebap olmaz, olamaz. Rekabet her zaman farklı tatları getirir, vatandaşımız önüne Erzurum cağ döneri de olsun Artvin’in yatık döneri de olsun, konulsun kararı halkımız versin” ifadelerini kulandı.

Tartışmayı "Tatlı bir rekabet" olarak niteleyen Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ise “Bildiğim kadarıyla cağ kebabın coğrafi işretini Erzurum'un Oltu ilçesi almış. Bizimle olan tatlı rekabet ise aynı havzada bulunan ilçelerin aynı yaylanın kültürüyle günümüze gelmiştir. Sadece iki ilin coğrafi sınırları çizilidir, yoksa kültür olarak aynıyız. Önemli olan Erzurum ya da Artvin değil dönerin kaliteli olması hijyenik, sağlıklı olması Türkiye’nin olması. Dış ülkelere karşı rekabet etmeliyiz, bir birimizle değil. Ama şunu da söyleyeyim kim daha iyi yapıyorsa tüketici mutlaka onu tercih eder” şeklinde konuştu.

