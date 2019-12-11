Artvin’de uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Kemalpaşa Hopa ve Borçka ilçelerinde 12 ayrı adrese eş zamanlı icra edilen operasyonlarda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şahısların evlerinde yapılan aramalar neticesinde toplamda 3 bin 291 gram Kubar esrar ile bir miktar kenevir, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet telefon/simkart ele geçirildiği bildirildi. Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 7'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

ARTVİN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:30

AKŞAM 16:51

YATSI 18:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.