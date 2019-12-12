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Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli müze oluyor

İHA

Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli müze oluyor

Artvin'de 22 metre yüksekliğindeki ve 50 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli, Atatürk’ün eserlerinin yer aldığı müze olacak. Artvin Belediye Meclisi'nden geçen kararın ardından çalışmalar önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.
Artvin'de, Sıtkı Kahvecioğlu Vakfınca yaptırılan 22 metre yüksekliğinde ve 40 ton çelik, 10 ton bakır kullanılarak yapılan 50 ton ağırlığındaki Atatürk heykelinin alt bölümünde bulunan salon Atatürk’ün eserlerinin yer aldığı müze olacak. 19 Mayıs 2012’de törenle açılışı yapılan, sonrasında ise yaşanan yasal sıkıntılar nedeniyle 5 yıldır kullanılmayan Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli daha sonra Artvin Belediyesi'ne devredildi. Heykelin alt bölümünde bulanan salon bir dönem restoran olarak kullanılsa da şuanda sadece ziyaretçilere ücretsiz çay ve su ihtiyacı sağlıyor. Artvin Belediyesi bu salonu, Atatürk’ün eserlerini yer aldığı müze yapmaya karar verdi. Kasım ayında meclis üyelerinin oylarıyla karar meclisten geçti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, ”Değerli büyüğümüz Sıtkı Kahvecioğlu’nun Artvin’e yapıp hediye ettiği önemli bir eser Atatürk heykeli. Bildiğiniz gibi Sıtkı Kahvecioğlı Vakfınca tamamlanan heykel belediyemize devredildi. Bir dönem sadece seyir olarak kaldı. Akabinde heykelin altında bulunan solon restoran tarzında belediyemizin ticari işletmeciliğini yaptığı bir işletme olarak çalıştı. Belediyeyi devraldıktan sonra ticari işletme olarak devam etmeyeceğiniz bildirmiştik, şuanda orası ziyaretçilere ücretsiz olarak su ve çay ihtiyacını karşıladığı bir yer. 7 Kasım’da düzenlenen meclis toplantımızda restoran olarak kullanılan yerin Atatürk eserlerinin sergileneceği müze olması için meclis kararımızı aldık. Dünyanın en büyük Atatürk heykelinin altından dünyanın en büyük Anıtkabir kadarda olmasa da Atatürk’ün eserlerinin sergilendiği bir salon haline getirmeyi planlıyoruz. Bu konu Türkiye’deki önemli bir iş adamının ailesinin ilgisini çekti. Sanıyorum onlarla ilgili bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

12 Aralık 2019 Perşembe

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