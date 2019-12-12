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Sokak köpeğini sopayla kovalarken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayılınca önce köpekten sonra ...

İHA

Sokak köpeğini sopayla kovalarken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayılınca önce köpekten sonra herkesten özür diledi Bir sitede kaloriferci olarak çalışan Orhan Genç: "Kendimi affettirmek için gerekirse barınakta gönüllü çalışırım"

Artvin'de bir köpeği sopayla kovalarken çocuklar tarafından cep telefonu ile görüntülenen ve bu görüntüleri basında yer alan şahıs, önce köpekten sonra herkesten özür diledi.
Artvin’de bir sitede kaloriferci olarak görev yapan Orhan Genç, siteye giren sokak köpeklerini bazı bina sakinlerinin ısrarı üzerine dışarı çıkartmak istedi. Bunu yaparken sopayla kovaladı. Kendisine engel olmak isteyen çocuklar o anları cep telefonuna kaydetti. Görüntüler sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çoğaldı. Bunun üzerine sokak kopeğini sopayla kovalayan kaloriferci, site yönetimi ve site sakinlerinden özür diledi.
Kaloriferci Orhan Genç, “Üzücü bir olaydı. Ani bir boşluğuma geldi. Aslında sitede sokak hayvanlarına bakıyorum, severim, süt veririm, kemik alır getiririm. Ama o gün öyle bir talihsiz olay yaşandı. Site sakinleri benden köpekleri uzaklaştırmamı rica etti. Ben de o an uzaklaştırırken çok yorgunluktan sinir halinde bulundum, bir an agresifleştim. Bu anlamda başta tüm canlılardan, oradaki çocuklardan 'Paşa' isimli köpekten ve hayvan severlerden özür diliyorum” dedi.

"Görüntüleri izlediğimde ağladım"
"Bu olayın ardından barınağa gidip kendimi affettirene kadar gönüllü olarak yardım edeceğim" diyen Genç "Keşke yaşanmasaydı, görüntüleri izlediğimde çok üzüldüm, ağladım yaptığım olayı kesinlikle savunmuyorum çok büyük bir hataydı” şeklinde konuştu.
Site sakinlerinden Dursun Usta ise ”Kaloriferci arkadaşımız yapmış olduğu davranışın çok büyük yanlış olduğunu kabul ediyor. Biz de kabul ediyoruz. Site sakinleri olarak sokak hayvanlarına sürekli bakıyoruz. Orhan da bize yardımcı oluyor. O gün ki davranışını kesinlikle onaylamıyoruz. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için takipçisi olacağız. Sitesi sakinleri olan bütün canlılardan ve hayvan severlerden özür diyoruz” derken, site yöneticisi Emin Kurt ise "Görüntüler nedeniyle çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Kendisine gerekli uyarıları siste yönetimi olarak yaptık. Hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Kendisi de suçunu kabul ediyor. Buda bir erdemliliktir. Site yönetimi olarak doğadaki tüm canlılardan hayvan severlerden özür diliyorum. Telafisi yok bir kere yaşandı bu nedenle çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

12 Aralık 2019 Perşembe

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