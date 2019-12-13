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Yavru köpeğin ismi için seçime gittiler Okula alınan yavru köpeğin ismini minik öğrenciler seçime ...

İHA

Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan özel bir okul öncesi eğitim kurumunda, "insan hakları" haftasını daha anlamlı hale getirmek için okula yeni alınan yavru köpeğin ismini seçim yoluyla öğrenciler belirledi.

Yavru köpeğin ismi için seçime gittiler Okula alınan yavru köpeğin ismini minik öğrenciler seçime giderek belirledi

Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan özel bir okul öncesi eğitim kurumunda, “insan hakları” haftasını daha anlamlı hale getirmek için okula yeni alınan yavru köpeğin ismini seçim yoluyla öğrenciler belirledi.
Artvin’in Hopa ilçesinde faaliyette bulunan ‘Lütfü Akkaya Çocuk Üniversitesi’ isimli okul öncesi özel eğitim kurumu çocuklara hayvan sevgisi aşılanması amacıyla okula minik bir köpek yavrusu aldılar. Golden cinsi yavru köpeğe isim koymakta zorlanan okul yönetimi bu kararı insan hakları haftasına saklayarak gerçek bir seçim düzeneği kurdu ve ortaya attıkları iki isimden birini çocuklara seçtirdi. Minik elleriyle oy sandığına seçimlerini atan çocukların sonucu beklerken yüzlerindeki heyecan kaçmadı.
Konu hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Serpil Yılmaz ‘’ biz bu okulda tüm kararları çocuklara aldırıp onların mutlu bir şekilde vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bu seçimle de çocuklarımızın istediği ismi koymaları sağlandı. Mutlu çocuklar, mutlu okul bilinciyle devam ettiğimiz sistemimizde farkındalık sağlayan şeyler yapmayı seviyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Minik köpeğin ismi yapılan seçimle 70’e 30 sonuçlanarak ‘Laçü’ olarak belirlendi.

ARTVİN

13 Aralık 2019 Cuma

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