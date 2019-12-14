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Artvin'de çaylık alanda yangın çıktı

İHA

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm çaylık alan zarar gördü.

Artvin'de çaylık alanda yangın çıktı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm çaylık alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Üç Kardeşler köyü Yeşilce mevkisinde sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine, bölgeye jandarma, Orman işletme, Hopa ve Kemalpaşa İtfaiye Ekipleri ile Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangına ilişkin bilgi veren Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, ekiplerin erken müdahalesi ile yangını büyümeden kontrol altına alındığını kaydetti. Yangında yaklaşık 10 dönümlük bir alanın zarar gördüğünü belirten Akçiçek, en büyük tesellinin can kaybı yada yaralanma olmaması olduğunu dile getirdi.

ARTVİN

14 Aralık 2019 Cumartesi

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