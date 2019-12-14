Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

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Sabah saat 03.00 sıralarında Artvin Borçka Karayolu Sümbüllü köyü mevki'inde Hasan Altoptak'ın kullandığı 08 HB 077 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Kazada araçtan fırladığı tespit edilen araç sürücüsü Altoprak kaza yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan Buse K. ile Cem Ali Y ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARTVİN 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:51

YATSI 18:18

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