Artvin’de AFAD Gönüllüleri Buluştu

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesi ile Artvin ilinde görev yapan Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu kurumlarına ait arama kurtarma ekipleri AFAD Gönüllüleri ile bir araya geldi.

Artvin Marina Tesislerinde Vali Yardımcısı İdris Akça, Koordinasyon Kurulu üyeleri, Jandarma, 112, Türk Kızılayı, Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AKUT, HOPAK, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve AFAD gönüllülerinin katıldığı kahvaltıda bir araya geldi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, burada yaptığı konuşmasında, “Gönüllülük; bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime destek olmasıdır. Gönüllü başvuruları edevlet üzerinden yapılmakta ve uygunluğu halinde internet sitesi üzerinden eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerde başarılı olan gönüllülere sertifika verilmektedir. Bu organizasyonla ilimizde arama kurtarma hizmetleri veren kamu ve STK ya ait ekipler ile gönüllülerin kaynaşması hedeflenmektedir” dedi.

Etkinlikte, gönüllükle ilgili videolar, ilimizde yaşanan afetler ve yapılan arama kurtarma hizmetleri ile ilgili slayt gösterisi düzenlendi. Ardından aramakurtarma hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipmanlar AFAD arama kurtarma personeli tarafından katılımcılara tanıtıldı. AFAD gönüllüleri adına yapılan konuşmalarda yapılan organizasyonun çok faydalı olduğu ve daha sonra eğitim ve tatbikatlara katılmak istediklerini belirttiler.

Etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ARTVİN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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