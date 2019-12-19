Soğuk havalar aktarlara yaradı Artvin'deki aktarlarda en çok ıhlamur ve altın otu tüketiliyor

Havaların soğumasıyla meydana gelen hastalıklara bitkisel çözüm arayanlar, aktarların yolunu tutuyor. Artvin’deki aktarlarda en çok ıhlamur ve yüksek yaylalarında yetişen altın otu bitkisini tüketiliyor.

Hastalıklara davetiye çıkaran soğuk hava aktarların yüzünü güldürdü. Hastalıklara karşı bitkisel çözüm sunan aktarlara müşteriler ilgisi yoğun. Artvinli en çok ıhlamur ve Artvin yaylalarında yetişen altın otu bitkilerini tüketiyor.

Havaların soğuması ile birlikte gribal enfeksiyonlarda artışı olduğu Artvin’de, vatandaşların aktarlara ilgisi de arttı. Alternatif tıp olarak görülen aktarlar da soğuk havalar ile birlikte işlerinin arttığına belirterek, müşteriler genelde ıhlamur, ada çayı, yeşil çay ve altın otu bitkilerini satın aldığını söylüyor.

Artvin esnaflarından 15 yılıdır aktar işiyle uğraşan Selahattin Arslan (64) mesleğinin babadan gelme olduğunu ifade etti. Arslan, ”Önceden aktarlar yoktu. Babam köyde şifalı otlarla ilgilenirdi. Onlardan ilaç yapardı köydeki insanların ağrılarını giderirdi. Bizimki de babadan kalan bir merak. Ağrı kesici özelliği olduğundan papatya, boğaz ağrıları için ada çayı boğaz iltihapları için ıhlamur, taş ve kum dökülmesine yardımcı olan altın otu bitkisi en çok tercih edilen bitkiler" dedi.

Fiyatların ilaçlara göre uygun olduğu ifadeden Arslan, “Vatandaşlara verdin ürünün faydasını görmek mutluluk verici” diye konuştu.

ARTVİN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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