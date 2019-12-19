Yangına uykuda yakalanan aileyi uyandıran jandarma personelleri ödüllendirildi

Yangına uykuda yakalanan aileyi havaya ikaz ateşi ederek uyandıran jandarma personelleri “başarı belgesi” ile ödüllendirdi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şavşat ilçesinde gece devriyesi sırasında evde çıkan yangını fark ederek tabancayla havaya ikaz ateşi ederek ev sakinlerinin uyanmasını sağlayan 5 jandarma personelini “Başarı Belgesi” ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi.

Vali Doruk, makamında kabul ettiği İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ile Jandarma Personelleri Eyüp Nar, Niyazi Düşkün, Furkan Korkmaz, Celal Çolak ile Mustafa Bilir'i tebrik etti.

İlçeye bağlı Kocabey köyünde ikamet eden Mubin Yazar’ın evinde 24 Kasım 2019 tarihinde gece 01: 00 sularında yangın çıkmış ve devriye gezen jandarma ekipleri yangını farketmişti. Bunun üzerine jandarma ekipleri evde yaşayanları uyandırmak amacıyla havaya tabanca ile ikaz ateşi etmesi üzerine silah sesine uyanan ev sahipleri yangın büyümeden evden dışarı çıkarmayı başarmıştı.

Şavşat İtfaiye ekiplerine haber veren Jandarma ekiplerinin yangına yangın tüpü ve yoğun bir çalışma ile toprak atarak itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesini engellemişti. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken evin bodrum katı kullanılamaz hale gelmişti.

Vali Doruk, jandarma teşkilatının ülkemizin huzurunu, can ve mal güvenliğini tesis etmek ve korumak için zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle mücadele eden önemli bir teşkilat olduğunu söyledi.

Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakâr mensuplarıyla milletimizin emniyeti için gecegündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa ettiğini belirten Doruk, “Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız vatan sevgisi ile iyi eğitimli personeli ve disiplinli görev anlayışıyla daima takdir edilmiştir” dedi.

Başarı Belgelerinin verilmesinin ardından fotoğraf çekimi ile ziyaret sona erdi.

ARTVİN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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