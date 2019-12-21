Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Sabah 05.00 sularında meydana gelen kazada Rize'den Artvin istikametine seyir etmekte olan ticari araç Arhavi Tüneli'nde önünde giden tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, araç içinde bulunan Burak Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Recep Ali Yıldırım ise yaralı olarak araçtan çıkartıldı. Kazada hayatını kaybeden Burak Yıldırım'ın Rize'nin Kalkandere ilçesi Belediye Başkanı Kenan Yıldırım'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

ARTVİN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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