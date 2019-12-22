Artvin’de yola inen ayıya otomobil çarptı

Artvin’de aniden yola inen boz ayıya otomobil çarptı. Yaralanan ayı karayolunda uzun bir süre bekledi. Araçlarından inemeyen sürücüler ise ayının uzaklaşmasını bekledi.

Kaza, dün gece ArtvinBorçka karayolu Sümbüllü Viyadüğü'nde meydana geldi. Murat Ç. yönetimindeki 55 SK 590 plakalı otomobil, aniden yola çıkan boz ayıya çarptı. Kazada ayı yaralanırken, araçta hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle bir müddet kendine gelemeyen ayı, karayolunda uzun bir süre bekledi. Sürücü Murat Ç. ise ayıya çarptığını fark edince aracından inmedi. Kendine gelen ayı olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, kaza sonrası başka bir araç sürücüsü yaşananları cep telefonu ile görüntüledi. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaza tutanağı tutarak, yaralı ayı ve yavru için inceleme başlattı.

ARTVİN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:54

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.