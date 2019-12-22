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Artvin’de yola inen ayıya otomobil çarptı

İHA

Artvin'de aniden yola inen boz ayıya otomobil çarptı. Yaralanan ayı karayolunda uzun bir süre bekledi. Araçlarından inemeyen sürücüler ise ayının uzaklaşmasını bekledi.

Artvin’de yola inen ayıya otomobil çarptı

Artvin’de aniden yola inen boz ayıya otomobil çarptı. Yaralanan ayı karayolunda uzun bir süre bekledi. Araçlarından inemeyen sürücüler ise ayının uzaklaşmasını bekledi.
Kaza, dün gece ArtvinBorçka karayolu Sümbüllü Viyadüğü'nde meydana geldi. Murat Ç. yönetimindeki 55 SK 590 plakalı otomobil, aniden yola çıkan boz ayıya çarptı. Kazada ayı yaralanırken, araçta hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle bir müddet kendine gelemeyen ayı, karayolunda uzun bir süre bekledi. Sürücü Murat Ç. ise ayıya çarptığını fark edince aracından inmedi. Kendine gelen ayı olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, kaza sonrası başka bir araç sürücüsü yaşananları cep telefonu ile görüntüledi. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaza tutanağı tutarak, yaralı ayı ve yavru için inceleme başlattı.

ARTVİN

22 Aralık 2019 Pazar

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