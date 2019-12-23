Artvin’de yoğun bakım ünitesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Artvin’de yoğun bakım ünitesi açıldı

İHA

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü, Artvin Devlet Hastanesi bünyesinde Sağlık Bakanlığı desteği ile 3. seviye genel yoğun bakım ünitesini hizmete açtı.

Artvin’de yoğun bakım ünitesi açıldı

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü, Artvin Devlet Hastanesi bünyesinde Sağlık Bakanlığı desteği ile 3. seviye genel yoğun bakım ünitesini hizmete açtı.
Artvin Devlet Hastanesinde düzenlenen açılış törenine Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, kurum amirleri, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürümü Op. Dr. İrfan Akalın "Yeni açılan 20 yataklı genel yoğun bakım Ünitemiz de 15 uzman hekim kadrosu ile; 8 yatak 3. seviye genel Yoğun bakım, 12 yatak 2. seviye Genel Yoğun bakım hizmeti verilecektir. Genel Yoğun bakım ünitesi solunum desteği gerektiren, Çoklu Organ İşlev bozukluğu olan, ciddi travma hastaları gibi komplike hastaların takip edildiği en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi yapılabilen bir merkez haline gelmiştir. Genel yoğun bakım ünitesi son teknoloji modern tıbbi cihazlarla donatılarak hastalarımız için kritik düzeyde önemi olan yaşam desteği verme hizmetini en üst seviyeye taşımış durumdayız. Yoğun bakım Ünitesinde yatan her hastamızın başında bulunan kamera sistemleriyle hasta yakınları da uzaktan bilgilendirme ekranına kavuşacaktır. Ayrıca İmmunitesi baskılanmış, enfeksiyon riski yüksek olan hastalarımız uzak illere sevk ediliyorken artık yeni açılan Genel Yoğun bakım Ünitesi bünyesin de bulunan 4 adet izolasyon odasıyla bu hastalarımıza da yüksek kalitede yaşam desteği hizmeti verebiliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından yoğun bakım ünitesinin, açılış kurdelesi kesilerek içerisi gezildi.

ARTVİN

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:34
  • AKŞAM 16:55
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin Arı Yetiştiriciler Birliğinden açıklama: "Kilosu 120 bin liraya bal olmaz"
YEREL HABERLER Artvin Arı Yetiştiriciler Birliğinden açıklama: ...
Artvin’de yola inen ayıya otomobil çarptı
YEREL HABERLER Artvin’de yola inen ayıya otomobil çarptı
Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Türkiye’nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü
YEREL HABERLER Türkiye’nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X