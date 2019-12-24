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Artvin'de orman yangını

İHA

Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Artvin'de orman yangını

Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.
Artvin’in Borçka ilçesi merkez mahallesi Taşlıtarla mevkisinde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bölge sakinlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ile jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede arazinin de sarp ve engebeli olması nedeniyle itfaiye araçları yangına müdahalede güçlük çekti. Orman işçileri ve bölge sakinlerinin gece boyunca süren çalışmaları sonucunda yangının büyümesi önlendi. Yangın, müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle zarar gören 4 hektarlık alanın bir kısmının örtü, bir kısmının da ormanla kaplı olduğu belirtildi.

ARTVİN

24 Aralık 2019 Salı

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