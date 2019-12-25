Genç müfettişlerden gönüllülük kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genç müfettişlerden gönüllülük kampanyası

İHA

Gönüllülük Kampanyasıyla, Artvin'in Yusufeli ilçesi Pamukçular ve Darıca köylerinde bulunan öğrencilerin hediyelerle yüzleri güldü.

Genç müfettişlerden gönüllülük kampanyası

Gönüllülük Kampanyasıyla, Artvin’in Yusufeli ilçesi Pamukçular ve Darıca köylerinde bulunan öğrencilerin hediyelerle yüzleri güldü.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Berk Uzun, beraberindeki müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından Yusufeli ilçemize bağlı Pamukçular ve Darıca köylerinde eğitim gören 80 öğrencimize sırt çantası, eldiven, atkı, şapka, spor malzemesi, kitap hediye edildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından ilan edilen 2019 Gönüllülük yılı kapsamında, Bakanlık ve tüm birimleri bu kapsamda faaliyetler düzenleniyor. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı tarafından organize edilen köy okullarındaki çocuklara hediye çalışmasıyla içlerinde Artvin’in de olduğu üç il belirlendi. Artvin, Muş ve Hakkari illerinde, beş köy okulunda bulunan 300 öğrencinin her birine hediyeler dağıtılıyor.
Hediye dağıtımında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Berk Uzun’a Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Bahattin Yetim, Yusufeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Kırbıyık, Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp eşlik ettiler.

ARTVİN

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:35
  • AKŞAM 16:56
  • YATSI 18:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın dev projeyi böyle tanımladı DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın Dev projeyi “dar vadinin gizli hazinesi” olarak tanımladı
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi DSİ Genel ...
Artvin'de orman yangını
YEREL HABERLER Artvin'de orman yangını
Artvin’de yoğun bakım ünitesi açıldı
YEREL HABERLER Artvin’de yoğun bakım ünitesi açıldı
Artvin Arı Yetiştiriciler Birliğinden açıklama: "Kilosu 120 bin liraya bal olmaz"
YEREL HABERLER Artvin Arı Yetiştiriciler Birliğinden açıklama: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X