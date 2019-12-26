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Yeni Yusufeli’ne ilk meyve ağaçları taşındı Yeni yerleşim yerine kamyon kamyon ağaç taşıdılar

İHA

Baraj gölü nedeniyle sular altında kalacak olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı. İlçenin bitki örtüsüne uygun 5 ile 10 yıllık meyve ağaçları Orman Böğle Müdürlüğü ekiplerince özel getirtilen ağaç sökme makinesiyle taşınmaya başladı. Yöreye özgü farklı türlerdeki meyve ağaçları iş makineleri eşliğinde meyveleriyle birlikte dikildi.

Yeni Yusufeli’ne ilk meyve ağaçları taşındı Yeni yerleşim yerine kamyon kamyon ağaç taşıdılar

Baraj gölü nedeniyle sular altında kalacak olan Artvin’in Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı. İlçenin bitki örtüsüne uygun 5 ile 10 yıllık meyve ağaçları Orman Böğle Müdürlüğü ekiplerince özel getirtilen ağaç sökme makinesiyle taşınmaya başladı. Yöreye özgü farklı türlerdeki meyve ağaçları iş makineleri eşliğinde meyveleriyle birlikte dikildi.
Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden ve tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 151 yıllık tarihi olan ilçenin altyapı yatırımlarıyla birlikte bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine taşınacak. Aynı zamanda yeni yerleşim yerinde 700 dönümlük alanda tarım arazileri oluşturulurken bu arazilere mevcut ilçeden sökülen veya oradaki iklimin taşıdığı genlerin oluşturduğu fidanlar ekilecek.

Ağaçlar meyveleriyle birlikte taşındı
DSİ Çoruh projeleri kapsamında 26. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli yeni yerleşim yeri üst yapı çalışmaları sürerken, belirlenen tarım arazileri Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut ilçeden sökülerek yeni yerleşim yerine tanışmaya başladı. Taşıma işlemi özel olarak getirtilen ağaç sökme makinesi eşlinde gerçekleşti. 5 ile 10 yaş arasında bulunan faklı türlerdeki meyve ağaçlarının bazılarının üzerinde meyveleri bile toplanmadı. Nar, hurma gibi ağaçlar üzerinde bulunan meyveleriyle birlikte taşınarak dikildi.

“Yemyeşil bir Yusufeli için çalışmalarımız başlattık”
Yusufeli yerleşkesinde incelemede bulunan Orman Bölge Müdürü Dr. M. Sinan Özkaya yaptığı açıklamada ”Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yemyeşil bir Yusufeli için, Orman Bakanımız ve Genel Müdürümüzün katkılarıyla Yusufeli İlçesi yeni yerleşkesinde ağaçlandırma çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Yeni yerleşim yerinde DSİ Bölge Müdürlüğünce alt yapı çalışmaları devam etmekte olup, alt yapı çalışması biten ve ağaçlandırılması planlanmış alanlar, Bölge Müdürlüğümüze bildirilmektedir. Bölge Müdürlüğümüzce bu alanlar ağaçlandırma çalışmalarına uygun hale getirilmektedir. Bu alanlar üzerinde ağaçlandırma, otlandırma, erozyon kontrolü çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Eski Yusufeli yerleşiminde bulunan ve ileride baraj altında kalacak özellikle Yusufelimize özgü meyve ağaçları, Orman Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilen ağaç sökme makinesi ile yerlerinden sökülüp, Yusufeli yerleşkesinde dikim hazırlığı yapılan alanlara dikilmektedir. Yusufeli yeni yerleşkesinde yeşillendirme çalışmaları yalnız ağaçlandırma çalışmaları ile kalmayıp, yöreye özgü çalı türleri, otsu bitki türleri de sahada yerini alacak" dedi.

ARTVİN

26 Aralık 2019 Perşembe

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