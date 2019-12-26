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Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

İHA

Artvin merkez Sümbüllü köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimse olmaması facianın önüne geçti.

Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

Artvin merkez Sümbüllü köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimse olmaması facianın önüne geçti.
Edinilen bilgiye göre, Artvin merkeze bağlı Sümbüllü köyünde sabah 09.00 saatlerinde Mustafa Aydın’a ait iki katlı bir evde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark gören köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Üç saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü. Evde yaşayan ailenin il dışında olması büyük bir facianın önüne geçti. Yangında evin içi tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi.

ARTVİN

26 Aralık 2019 Perşembe

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