BAL ligi lider Arhavispor ligden çekilme kararı aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BAL ligi lider Arhavispor ligden çekilme kararı aldı

İHA

Bölgesel Amatör Ligi 3. Grupta mücadele eden ve ilk yarıyı grubu lider olarak tamamlayan Arhavispor futbol takımı ligden çekilme kararı aldı. Kulüp Başkanı Yücel Satıral, maddi sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek "2 Ocak tarihine kadar 250 bin, yıl sonuna kadar 800 bin lira bulmamız lazım" dedi.

BAL ligi lider Arhavispor ligden çekilme kararı aldı

Bölgesel Amatör Ligi 3. Grupta mücadele eden ve ilk yarıyı grubu lider olarak tamamlayan Arhavispor futbol takımı ligden çekilme kararı aldı. Kulüp Başkanı Yücel Satıral, maddi sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek "2 Ocak tarihine kadar 250 bin, yıl sonuna kadar 800 bin lira bulmamız lazım" dedi.
Arhavispor Kulüp binasında basın açıklaması yapan Arhavi Spor Kulüp Başkanı Yücel Satıral ve yönetim kurulu üyeleri destek alamadıklarını ifade ederek ligden çekilme kararı aldıklarını ifade ettiler.
Başkan Satıral açıklamasında ”Arhavi Spor kulübü 1955 yılında kurulmuştur. 65 yıllık bir mazisi olan bir kulüp. İlk yarıyı grubunda lider olarak tamamladı. Ocak ayının 2’isine kadar ödeme yapamazsak yönetim kurulu kararıyla ligden çekilmek zorunda kalacağız. Futbolculardan Ocak ayının 2’sine kadar müsaade istedik. Arhavi halkı destek oluyor ama iş adamlarından kamu kurum ve kuruluşlardan destek alamadık. İkinci yarıyı da kaldıramayacağımız düşünerek ligden çekilmek zorunda kalacağız. Dört yıllık bir oyuncu grubumuz var. Maalesef destek alamadık desteksiz bu işler olmuyor. Sezon sonuna kadar 800 bin lira ihtiyacımız var. Ayın ikisinde ise 250 bin ödememiz gereken peşinatlar var bizim için zor bir karar” ifadelerini kullandı.

ARTVİN

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Artvin’de İZDES’le ilgili açıklama yaptı
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Artvin’de İZDES’le ...
Artvin’de fırtına asırlık köyü yerle bir etti
YEREL HABERLER Artvin’de fırtına asırlık köyü yerle bir etti
Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 28 gaziye madalya verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 28 gaziye madalya ...
Yeni Yusufeli’ne ilk meyve ağaçları taşındı Yeni yerleşim yerine kamyon kamyon ağaç taşıdılar
YEREL HABERLER Yeni Yusufeli’ne ilk meyve ağaçları taşındı Yeni ...
Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın dev projeyi böyle tanımladı DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın Dev projeyi “dar vadinin gizli hazinesi” olarak tanımladı
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi DSİ Genel ...
Genç müfettişlerden gönüllülük kampanyası
YEREL HABERLER Genç müfettişlerden gönüllülük kampanyası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X