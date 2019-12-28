Yeni Yusufeli'nin silüeti belirmeye başladı Yusufeli yeni yerleşim yeri üstyapı çalışmalarında 3. bölgede bulunan 340 adet konut ve 15 adet iş yerinin kaba inşaatının yüzde 99’u tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeni Yusufeli'nin silüeti belirmeye başladı Yusufeli yeni yerleşim yeri üstyapı çalışmalarında 3. ...

İHA

Yeni Yusufeli'nin silüeti belirmeye başladı Yusufeli yeni yerleşim yeri üstyapı çalışmalarında 3. bölgede bulunan 340 adet konut ve 15 adet iş yerinin kaba inşaatının yüzde 99’u tamamlandı

DSİ Çoruh projeleri kapsamında 26. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli yeni yerleşim yeri üst yapı çalışmalarında 3. bölgede bulunan 340 adet konut ve 15 adet iş yerinin kaba inşaatının yüzde 99’u tamamlandı.
Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları 3 bölgede yürütülüyor.
Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan YansıtıcılarSakut mevkisinde imara açık 144 hektarlık alanda çalışmalar devam ediyor. Yüklenici firma tarafından 15 Temmuz 2017'de başlayan çalışmada 3. bölgede 334 konut, 6 iş yeri, 24 derslikli lise, sağlık ocağı ve ilçe jandarma komutanlığı hizmet binası inşaatı tamamlandı. Bölgedeki altyapı ve peyzaj işlerine devam ediliyor. 24 Eylül 2019'da gerçekleştirilen ikinci ihale kapsamında 3. bölgede 224 konut, 8 iş yeri ve semt camisi yapılması planlanıyor.
DSİ tarafından altyapısı tamamlanarak TOKİ'ye teslim edilen ve ağırlıklı olarak kamu binalarının inşa edileceği 1. bölgede de üst yapı çalışmaları ise devam ediyor. Bölgede ihale edilen hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camisi, müftülük, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul olmak üzere bir kısım kamu binalarının yapım işi sürüyor. İş kapsamında yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.
Yeni ilçe merkezindeki 2. bölgede de alt yapı çalışmaları tamamlanırken üst yapı çalışmaları ihale süreci devam ediyor.

ARTVİN

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 16:58
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Artvin’de İZDES’le ilgili açıklama yaptı
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Artvin’de İZDES’le ...
BAL ligi lider Arhavispor ligden çekilme kararı aldı
YEREL HABERLER BAL ligi lider Arhavispor ligden çekilme kararı aldı
Artvin’de fırtına asırlık köyü yerle bir etti
YEREL HABERLER Artvin’de fırtına asırlık köyü yerle bir etti
Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Köyde korkutan yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 28 gaziye madalya verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 28 gaziye madalya ...
Yeni Yusufeli’ne ilk meyve ağaçları taşındı Yeni yerleşim yerine kamyon kamyon ağaç taşıdılar
YEREL HABERLER Yeni Yusufeli’ne ilk meyve ağaçları taşındı Yeni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X